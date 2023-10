A crítica do filme ‘Eras’ de Taylor Swift se torna viral por críticas ridículas

Taylor SwiftO filme ‘Eras’ de foi incendiado por um crítico que comparou seu filme à queda da sociedade como a conhecemos – e tudo o que podemos dizer sobre essa peça exagerada é … puta merda.

Esta crítica – que agora está se tornando viral, pelas razões erradas – é cortesia de Armond Branco do Revisão Nacional … que é um meio conservador bem conhecido, então tenha isso em mente enquanto o orientamos nesse absurdo.

White faz um exame sociológico completo do filme ‘Eras ​​​​Tour’, como ele o vê – e você pode dizer como ele vê as coisas em seu título e subtítulo … “Requerentes de asilo de Taylor Swift … Um filme concerto promove o controle mental pós-Madonna e pós-Obama.”

Você pode ler tudo por si mesmo, mas aqui está um trecho que está sendo ridicularizado… “O circo Swift não substitui a emoção de originalidade e profundidade que acompanhou o advento dos Beatles, dos Rolling Stones, dos Supremes, dos Jackson Five , sobre o qual a Geração Z nada sabe. Em vez disso, Swift se especializou em pop feminino degradado – solipsismo adolescente, a bobagem que as crianças idealmente superariam. No entanto, suas canções corrompem o amor de cachorrinho em uma sofisticação jejuna.

Ele então compara o diretor do filme, Chave Samum propagandista nazista Leni Riefenstahl … ou seja, tornar os concertos de Taylor muito mais grandiosos/esteticamente agradáveis ​​do que realmente são pessoalmente, da mesma forma que Riefenstahl fez com Hitler – pelo menos esse parece ser o ponto de vista de White.

Não apenas isso, mas as brancas na verdade tentam justapor Swfities dançando inocentemente nos cinemas para atiradores em massa JamesHolmessugerindo uma conexão escrevendo … “Os adolescentes nos clipes do TikTok que lamentavelmente saltam e cantam junto com o show pré-gravado do filme são o outro lado daqueles nerds e sociopatas que fizeram fila para ‘The Dark Knight Rises’ em Aurora, Colo.”



Reproduzir conteúdo de vídeo



TikTok / @alltoobrooke

Se isso parece estranho, é porque é… certamente é assim Twitter sente sobre isso, de qualquer maneira. Eles estão descarregando a hipérbole de White sobre algo tão benigno quanto um filme-concerto.

Ele termina sua crítica de terra arrasada desta forma … “Os pais Boomers podem querer deixá-los se divertir – o mesmo que brincar com fósforos e brincar no trânsito. Mas aqui está um fato assustador do fenômeno Swifties: essas crianças parecem prontas para um líder, ansioso pelo totalitarismo. Será necessária uma contrarrevolução para reparar os danos morais, estéticos e políticos de Swift.”

FWIW, White é um homem à parte aqui… porque quase todos os outros críticos de cinema (grandes e pequenos) elogiaram o filme ‘Eras’ por ser o que é – um momento bom e saudável.