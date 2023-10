A data de SAQUE já está DISPONÍVEL?

O pagamento do 13º salário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma questão muito aguardada pelos beneficiários. É importante entender como funciona esse abono e quais são as datas de saque disponíveis. Neste artigo, vamos esclarecer todas as dúvidas e trazer informações atualizadas sobre o assunto.

O que é o BPC?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um auxílio oferecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) às pessoas com deficiência e aos idosos com mais de 65 anos que possuam uma renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo.

Diferentemente de uma aposentadoria, o BPC não exige contribuição ao INSS. Ele é direcionado para aqueles que não possuem condições de se sustentar ou de serem sustentados pela família. O benefício visa garantir um valor mínimo para a subsistência dessas pessoas.

O pagamento do 13º salário do BPC

O 13º salário do BPC é um abono anual concedido aos beneficiários do programa. Ele pode ser pago em duas parcelas ou em uma única parcela, dependendo da opção do beneficiário.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) define o calendário de pagamento do 13º salário do BPC, levando em consideração o número final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

Calendário de pagamento do 13º salário do BPC

O calendário de pagamento do 13º salário do BPC é divulgado pelo INSS e segue uma ordem de acordo com o último número do NIS do beneficiário. Confira abaixo as datas de saque disponíveis para o ano corrente:



Você também pode gostar:

Número final do NIS Data de saque 1 10/12/2023 2 11/12/2023 3 12/12/2023 4 13/12/2023 5 14/12/2023 6 17/12/2023 7 18/12/2023 8 19/12/2023 9 20/12/2023 0 21/12/2023

É importante ressaltar que essas datas estão sujeitas a alterações e podem variar de acordo com o calendário oficial divulgado pelo INSS. É recomendado que os beneficiários fiquem atentos às informações atualizadas para não perderem o prazo de saque do 13º salário do BPC.

Como consultar o valor do 13º salário do BPC?

A consulta do valor referente ao 13º salário do BPC pode ser feita de forma online, por meio do aplicativo Meu INSS ou do site oficial do INSS. Essas plataformas permitem que o beneficiário tenha acesso às informações sobre o valor a ser recebido e também possam verificar o histórico de pagamentos e outros dados relacionados ao benefício.

Formas de saque do 13º salário do BPC

O saque do 13º salário do BPC pode ser realizado de diferentes formas. O beneficiário pode optar por sacar o valor em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, em um caixa eletrônico ou em uma casa lotérica.

Para realizar o saque, é necessário apresentar o cartão do benefício ou um documento de identificação com foto, como o RG. É importante ressaltar que o saque deve ser feito pelo próprio beneficiário ou por um procurador legalmente autorizado.

Ademais, o 13º salário do BPC é um benefício importante para os beneficiários do programa, pois representa uma renda extra no final do ano. É fundamental que os beneficiários estejam atentos ao calendário de pagamento divulgado pelo INSS e realizem o saque dentro do prazo estabelecido.

A consulta do valor do 13º salário do BPC pode ser feita de forma simples e rápida por meio do aplicativo Meu INSS ou do site oficial do INSS. Essas ferramentas oferecem todas as informações necessárias para que o beneficiário acompanhe o valor a ser recebido e outros dados relacionados ao benefício.

Por fim, é importante ressaltar que o saque do 13º salário do BPC pode ser realizado em diferentes locais, como agências bancárias, caixas eletrônicos e casas lotéricas. O beneficiário deve estar munido do cartão do benefício ou de um documento de identificação com foto para efetuar o saque.

Com todas essas informações em mãos, os beneficiários do BPC podem se programar e garantir o recebimento do 13º salário dentro do prazo estabelecido pelo INSS. É um direito importante que contribui para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.