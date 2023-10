A derrota do Chelsea em casa para o Brentford coloca o time de volta em crise: 12 pontos em 30 possíveis!

Brentford ganhou em Stamford Bridge na Premier League pela terceira temporada consecutiva com gols no segundo tempo de Ethan Pinnock e Bryan Mbeumo conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea no sábado.

Pinnock cabeceou após cruzamento de Bryan Mbeumo aos 58 minutos para um gol que foi contra o andamento geral da jogada, antes de Mbeumo marcar o segundo no quinto minuto dos acréscimos, acertando uma rede vazia no final de um contra-ataque com Chelsea goleiro Roberto Sanches tendo subido para um canto.

O primeiro tempo foi unilateral, com o craque do Chelsea Cole Palmer criando grandes chances para Noni Madueke, Marc Cucurella e Raheem Sterling. Todas foram desperdiçadas, com o chute de Madueke acertando o travessão.

O Brentford foi uma ameaça constante no contra-ataque e os dois golos surgiram por esse caminho.

O Chelsea também perdeu para o rival londrino na temporada passada (2-0) e na temporada anterior (4-1), que foi o primeiro ano em que o Brentford jogou na Premier League.

À medida que as frustrações transbordavam mais tarde, Jesus Pérez – o assistente do técnico do Chelsea Maurício Pochettino – recebeu cartão vermelho na área técnica.

O Chelsea venceu apenas um dos seis jogos do campeonato em casa nesta temporada, e foi contra o promovido Luton, com a equipe de Pochettino lutando para derrotar adversários que se posicionam defensivamente.

Foi a segunda vitória consecutiva do Brentford, após uma série de oito jogos sem vitórias em todas as competições.