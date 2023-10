A derrota do Kansas City Chiefs para o Denver Broncos acentua o fraco desempenho do wide receiver

Tele Chefes de Kansas City entrou na temporada de 2023 da NFL como o principal favorito para alcançar e vencer o Super Bowl. Isso geralmente vem com o território quando você é o atual campeão, mas parecia que os Chiefs tinham melhoraram alguns de seus pontos fracos e estavam prontos para repetir.

Mas depois de um Derrota por 24-9 para o Denver Broncos, que entrou em jogo por 2 a 5, os torcedores do Chiefs estão cada vez mais preocupados com a capacidade do time de chegar longe nos playoffs. O principal motivo dessa preocupação? Seus amplos receptores.

Skyy Moore perde passe crítico de Patrick Mahomes

Não há muitos grandes nomes na sala de wide receiver de Kansas City, com a diretoria optando por “mais é melhor“abordagem. As rotações não funcionaram, e o quarterback Patrick Mahomes aparentemente só confia em seu tight end All-Pro Travis Kelce e novato Arroz Rashee. Por que Mahomes não confia em seus outros receptores? Por causa de peças como Este.

Essa queda de Skyy Moore veio em 4º e 2º, faltando menos de oito minutos para o final do quarto período. O zagueiro fez uma jogada com a bola, mas no segundo round saiu precisa transportá-lo. Se ele fizesse isso, os Chiefs teriam puxado para dentro de uma pontuação.

Mahomes era interceptado nos dias 4 e 27 após dois sacks consecutivos na próxima viagem, colocando o jogo fora de alcance. O quarterback estava consistentemente sob pressão ou saindo do bolso esperando que os recebedores abrissem após vários segundos de jogo.

Foi assim que os wide receivers do Chiefs terminaram o dia contra o Broncos.

Arroz Rashee : 4 recepções, 56 jardas

: 4 recepções, 56 jardas Justin Watson : 2 recepções, 42 jardas

: 2 recepções, 42 jardas Márquez Valdés-Scantling : 2 recepções, 27 jardas

: 2 recepções, 27 jardas Mecole Hardman : 2 recepções, 13 jardas

: 2 recepções, 13 jardas Skyy Moore : 1 recepção, 8 jardas

: 1 recepção, 8 jardas Kadarius Toney: 1 recepção, 4 jardas

Os Chiefs venceram o Super Bowl do ano passado com um corpo receptor semelhanteembora JuJu Smith-Schuster estava no time também e pegou sete passes em O grande jogo. Talvez Kansas City consiga escapar impune novamente, mas não surpreenderia ninguém se eles negocie por uma ampla margem antes do prazo final de negociação de terça-feira.