A enorme mansão de Kylie Jenner em Hidden Hills está tomando forma

Kylie Jenner A megamansão de está começando a tomar forma… recebendo um telhado e um layout verdadeiro anos após o início da construção do enorme projeto.

Os 5 acres de terreno de Kylie finalmente têm toda a estrutura visível, no topo, com o que pode ser uma grande garagem anexada ao lado. Obviamente, ainda há muito trabalho a ser feito, mas progresso é progresso.

Kylie primeiro pegou a propriedade em 2020 por US$ 15 milhões, e o trabalho começou no início de 2021. No final das contas, terá 15 quartos, além de piscina infinita, garagem subterrânea e quadra poliesportiva.