A entrada surpresa de Aaron Rodgers no vestiário do Batman deixa os Jets perto do retorno

Futebol de domingo à noiteteve o Kansas City Chiefs visitando o New York Jets e, embora Aaron Rodgers não tenha jogado fisicamente, ele desempenhou seu papel de líder, usando tudo ao seu alcance para motivar seu time, mesmo que isso significasse vestir-se de Batman para voltar de um déficit de 17-0.

Aaron Rodgers surpreende companheiros de equipe vestido de Batman

De acordo com o wide receiver dos Jets, Allen Lazard, não foi apenas a presença do veterano quarterback no Metlife Stadium que motivou o Nova Iorque equipe para fazer Patrick Mahomes‘ noite difícil, mas o que ele fez: se vestiu de Batman para motivar a equipe no momento difícil que atravessa.

“Aaron Rodgers acabou de entrar na sala da equipe como o Batman, foi um momento ao estilo de Hollywood. Achei que ele estava prestes a voar honestamente. Sua mensagem era sobre permanecermos juntos e acreditarmos um no outro, e sempre apoiarmos um ao outro...”

O ex-companheiro de equipe de Rodgers no Packers por vários anos mencionou que ele apareceu no momento em que era mais necessário, especialmente seu reserva, Zach Wilson, que é alvo de todas as reclamações sobre a temporada que os Jets estão tendo.

“Ele veio dizer a Zach e a todos nós que se tratava apenas de permanecermos juntos, acreditarmos uns nos outros; que haverá momentos difíceis ao longo do jogo, ao longo da temporada.“, acrescentou o receptor.

Na verdade, o depoimento dos jogadores dos Jets menciona que Rodgers até pegou uma bola e deu uma volta entre os jogadores.

O novo líder no vestiário dos Jets

Sem dúvida seu discurso foi bom e repercutiu nos companheiros, pois conseguiram empatar o jogo em 20 pontos no terceiro quarto contra os campeões e, embora tenham perdido, fizeram isso de cabeça erguida.

Porém, deixando de lado a fantasia, a situação é crítica para os Jets, que perderam os últimos três jogos, com um 1-3 recorde e já estão no fundo do poço AFC Leste.

Rodgers continua recuperando o calcanhar de Aquiles depois de rompê-lo no primeiro jogo da temporada contra o Notas de búfalo. Rodgers planeja levar os Jets aos playoffs novamente, depois de passar 18 anos com o Green Bay Packers.