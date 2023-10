A esposa de Damian Lillard questiona a imagem de ‘homem de família’ da estrela da NBA

Damian Lillard levou a sério ao recomeçar depois de ser negociado de dos Portland Trailblazers ao Milwaukee Bucks depois de gastar toda a sua carreira na NBA com o último, já que ele também pediu o divórcio de sua esposa, Kay’La Lillard, dias após sua negociação de grande sucesso e seu segundo aniversário de casamento.

No entanto, Kay’La está pronta para lutar pela custódia de seus filhos e, no processo, prejudicar a reputação de Dame como homem de família que ele construiu na NBA durante sua carreira.

A resposta de Kay’La a Damian

De acordo com o RadarOnline.com, Kay’La está exigindo a custódia total dos três filhos do casal, enquanto ela preencheu uma declaração em resposta ao pedido inicial de divórcio de Dame em 6 de outubro, onde ela também questionou as habilidades da estrela da NBA como pai e ‘família- imagem do homem.

É no melhor interesse das crianças que eu receba a guarda exclusiva. Estou em melhor posição para atender às necessidades contínuas de nossos filhos menores. Sou responsável pelos cuidados das crianças desde o seu nascimento. Kay’La Lillard

Ela também revelou que eles não são um casal desde outubro do ano passado e que ele está ‘ocupado e tem muitos compromissos’ que o afastam de suas responsabilidades como pai.

O novo começo de Damian Lillard

O ex-Portland Trailblazer está agora começando uma nova vida com o Milwaukee Bucks depois de fazer parte de uma troca de três equipes que enviou Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara e uma escolha de primeira rodada do draft de 2029 para os Blazers, e Grayson Allen, Jusuf Nurki, Nassir Little e Keon Johnson para o Phoenix Suns.

Ele passou 11 temporadas em Portland e saiu como o artilheiro da carreira da franquia com 19.376 pontos e 7 seleções do NBA All-Star.