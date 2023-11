A esposa do ex-jogador da NBA Joe Smith não acha que apenas o escândalo dos fãs levará ao divórcio

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Ex-jogador da NBA Joe SmithA esposa de diz que seus problemas são muito mais profundos do que sua carreira no OnlyFans… admitindo que eles também lutaram com finanças, saúde mental e infidelidade ao longo dos anos – mas ela está confiante de que não terá que contratar um advogado de divórcio tão cedo.

Kisha Chavis bebido Harvey dar Carlos no “TMZ Live” para abordar o vídeo agora viral do antigo nº. 1-escolha geral descobrir sobre sua agitação lateral NSFW … e ela admite que é apenas a ponta do iceberg.

Acontece que os dois estão juntos há quase 13 anos – Kisha diz que ela era uma cantora estabelecida no exterior antes de ficar com Joe… e ela pensou que o par deles tinha todas as características de um casal poderoso, mas não aconteceu. vá como planejado.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Kisha explica que eles passaram por tempos difíceis – Joe estava fora do alcance… e embora ela tenha criado várias novas oportunidades de ganhar dinheiro, a pandemia de COVID-19 deixou um grande impacto em seu fluxo de caixa.

Kisha acredita que Joe entrou em depressão depois de passar de uma escolha importante na NBA para ficar desempregado… e em vez de resolver o problema com as próprias mãos e criar uma segunda carreira para si mesmo, ele não fez nada.

Como resultado, ela recorreu ao que tinha que fazer – alegando que era uma decisão que ela tomou para melhorar a vida deles.

“Só sinto muito que ele não consiga entender isso… não foi uma decisão egoísta”, diz Kisha. “Foi uma decisão que tomei. Tomei uma decisão executiva quando meu homem não estava assumindo a liderança. Eu realmente amo Joe.”

Kisha afirma que ela tem sua conta há mais de um ano … e Joe não descobriu isso até que um “amigo com quem ele está entretendo” chamou sua atenção para o assunto.

Ela também diz que Joe ficou tão chateado depois de descobrir isso que atualmente está morando em outro lugar.

Apesar de todos os seus problemas, Kisha deixa claro que quer melhorar o relacionamento deles… e acredita que ele mudará de ideia.