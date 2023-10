A estatística que mostra que Aidan Hutchinson já é o favorito para Jogador Defensivo do Ano

Aidan Hutchinson e a Leões de Detroit estão absolutamente rolando agora. Em 4-1, Detroit lidera o NFC Norte e parece estar a caminho de vencer sua divisão pela primeira vez desde 1993 – quando o NFL tinha apenas 28 equipes, e o Leões jogou no Central NFC.

A defesa do Detroit impressionou nas últimas semanas, mantendo a liderança Falcões de Atlanta a seis pontos em uma vitória na semana 3 antes de encerrar o Green Bay Packers no Campo Lambeau na Semana 4. Na Semana 5, os Leões venceram o Carolina Panteras por uma final de 42-24 – com Hutchinsono âncora da linha defensiva, atuando em um Jogador Defensivo do Ano-como nível.

O pesadelo de um quarterback

Hutchinsona segunda escolha geral no Draft de 2022 da NFL Fora de Universidade de Michigan, está amando a vida jogando pelo time de sua cidade natal. Durante cinco semanas, ele permanece sozinho como o NFLé o líder em pressões de quarterback, tendo acumulado mais até este ponto do que o reinado DPOY Nick Bosa, Dallas Cowboys estrela Micah Parsonsou o Pittsburgh Steelers‘ TJ Watt.

Watt está acompanhando a NFL com 8,5 sacks já em comparação com os 4,5 de Hutchinson. Watt também tem vantagem em fumbles forçados (2-1) e recuperações de fumble (3-1), enquanto busca seu segundo prêmio DPOY em três temporadas. Mas Hutchinson está rapidamente conquistando observadores e analistas à medida que o Detroit defesa – supostamente o Leões‘Calcanhar de Aquiles – continua a emergir como uma força inesperada.

A incrível interceptação de Hutchinson

Hutchinson também é um dos poucos atacantes defensivos – se não o único – que pode fazer jogadas como uma interceptação com uma mão na escolha nº 1 do draft de 2023.

No meio do primeiro quarto da vitória de domingo em Campo FordHutchinson se virou Carolina extremidade apertada Ian Thomas e agarrou Bryce JovemO arremesso de scrimmage está bem atrás da linha de scrimmage – combinando capacidade atlética e consciência em um obstáculo de destaque, a quarta interceptação da carreira do jovem defensor.

Hutchinson e o Leões buscará seu primeiro 5-1 como titular desde 2011 no próximo domingo, quando visitar Baker Mayfield e a Bucaneiros de Tampa Bay – uma ocasião que exigirá hipervigilância do Bucs‘linha ofensiva como “gaiola” tenta impulsionar sua candidatura a um prêmio de prestígio.