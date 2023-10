A estrela de ‘Friends’ Matthew Perry morre aos 54 anos após aparente afogamento

Mateus Perry – uma das estrelas de ‘Friends’ – morreu… TMZ soube.

Fontes policiais nos disseram que o ator foi encontrado no sábado em uma casa na área de Los Angeles… onde nos disseram que ele parece ter se afogado. Nossas fontes dizem que os socorristas correram para atender um pedido de parada cardíaca. Não está claro onde exatamente isso aconteceu.

Nossas fontes dizem que ele foi encontrado na banheira de hidromassagem da casa… e fomos informados de que não foram encontradas drogas no local. Também fomos informados de que não há crime envolvido.

Perry é mais famoso por seu papel como Chandler Bing na comédia de sucesso dos anos 90, que durou 10 temporadas… e com ele em todos os 234 episódios. Seu personagem era o favorito dos fãs, assim como sua performance – maneirismos e falas que passaram a ser recriados e falsificados por fãs de todo o mundo. Alguém vem à mente, em particular… “Poderia (em branco) SER mais..”

Embora ‘Friends’ tenha sido sua maior reivindicação à fama … MP estrelou / estrelou inúmeros outros programas de TV ao longo dos anos – como ‘Boys Will Be Boys’, ‘Growing Pains’, ‘Silver Spoons’, ‘Charles no comando,’ ‘Sydney,’ ‘Beverly Hills, 90210,’ ‘Home Free,’ ‘Ally McBeal,’ ‘The West Wing,’ ‘Scrubs,’ ‘Studio 60 on the Sunset Strip,’ ‘Go On,’ ‘ O casal estranho ‘e muito mais.

Ele também atuou em vários filmes memoráveis ​​​​(principalmente comédia) … como ‘Fools Rush In’, ‘The Whole Nine Yards’, ‘Three to Tango’, ‘The Kid’, ’17 Again’, ‘Getting In ,’ e muitos outros. Ele saiu de cena mais recentemente… não atuava desde uma minissérie de TV em 2017.

Embora sua personalidade na tela fosse afável e otimista, Matthew sofreu muito nos bastidores – principalmente por causa de seu vício em drogas e álcool… analgésicos, especificamente. Ele foi viciado em Vicodin durante anos – mesmo enquanto estava em ‘Friends’ – e entrou e saiu da reabilitação.

Matthew se abriu sobre esse capítulo doloroso de sua vida em um livro de memórias que publicou no ano passado – onde detalhou as lutas que teve… incluindo sua clara perda/ganho de peso no programa.

Durante a divulgação de seu livro … Matthew fez uma série de entrevistas nas quais ficou incrivelmente emocionado – incluindo uma com Diane Sawyer, onde detalhou sua história.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Diane Sawyer/ABC News

Embora Perry parecesse limpo e sóbrio há um ano, no ano anterior – quando ele e os outros membros do elenco estavam divulgando o show de reunião de ‘Friends’ – atraiu preocupação dos fãs … pois eles sentiam que ele parecia mal, às vezes arrastando as palavras e parecendo um pouco fora de si.

Além do uso de substâncias… Matthew também lidou com problemas de saúde, alguns dos quais eram graves e exigiam hospitalizações. Um desses incidentes resultou de uma perfuração gastrointestinal – que o forçou a se submeter a uma cirurgia de emergência… mas ele felizmente se recuperou.

Matthew nunca se casou, mas ficou brevemente noivo de Molly Hurwitz alguns anos atrás… que terminou depois de apenas 6 meses. Antes disso, ele estava ligado a Lizzy Caplan.

Ele tinha 54 anos.