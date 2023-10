A estrela do Commanders desabafa após a derrota para os Giants: ‘Estou cansado dessa merda’

TOs Washington Commanders no domingo sofreram uma derrota por 14-7 para o New York Giants. A derrota para seus rivais da NFC East resumiu muitos dos problemas dos Commanders – uma linha ofensiva em dificuldades, um quarterback do segundo ano propenso a viradas e uma defesa que está entre as piores da NFL contra o passe.

O famoso atacante defensivo Jonathan Allen pode ter oferecido aos torcedores um vislumbre de outro problema – mesmo com a nova propriedade na cidade, as perdas de Washington continuam se acumulando e seus melhores jogadores estão ficando frustrados.

Allen está cansado de perder

Em um discurso retórico de 30 segundos cortado pelo repórter JP Finlay, Allen disse que os Giants “derrotaram” os Commanders no domingo em um jogo que viu Washington marcar apenas um touchdown e converter apenas um terço a menos em 15 tentativas.

Então, Allen foi mais fundo, deixando claro o quanto ele odeia a forma como Washington continua a perder jogos.

Estou cansado dessa merda. Estou cansado dessa besteira. Já se passaram sete malditos anos da mesma merda. Estou cansado dessa merda. Jonathan Allen

Os comentários profanos certamente levantarão uma sobrancelha ou duas na capital do país – especialmente porque o prazo final de negociação da NFL é daqui a menos de 10 dias. Allen, duas vezes selecionado pelo Pro Bowl, pode ter acabado de se colocar no mercado comercial.

Uma temporada outrora promissora começando a fracassar

A frustração de Allen é compreensível até certo ponto, visto que ele foi escolhido no primeiro turno em 2017 e jogou apenas uma partida dos playoffs desde que entrou na NFL. Os Commanders não tiveram uma temporada de vitórias desde a seleção de Allen, e a derrota de domingo para o rival da divisão Giants fez com que seu recorde de 2023 caísse para 3-4.

Desde que venceu os dois primeiros jogos da temporada, Washington perdeu quatro dos cinco, permitindo pelo menos 30 pontos três vezes. As 356 jardas que a defesa dos Commanders permitiu no domingo é o segundo menor total da temporada de 2023 – mas um ataque cheio de rotatividade e que precisa de uma jogada mais dinâmica custou-lhes uma chance de recuperar mais de 0,500.