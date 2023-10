A estrela dos Dolphins, Tyreek Hill, enfrenta uma multa astronômica da NFL por causa de… meias?

EUEm uma indústria onde as superestrelas precisam observar cada movimento que fazem, Golfinhos receptor Monte Tyreek, ostentando um contrato colossal de US$ 120 milhões, encontra-se em uma situação incomum. O atleta estrela informou ao The Palm Beach Post sobre um aviso recente que recebeu do NFL – uma multa de aproximadamente US$ 7.000 após o jogo contra o Denver Broncos. A razão? Uma violação incomum do código de vestimenta envolvendo suas meias.

Colina, evidentemente surpreso, compartilhou sua descrença. “Mas fui multado por causa das minhas meias”, comentou ele. Quando pressionado para fornecer detalhes, ele esclareceu: “Sim, fui multado por causa das minhas meias”.

O contexto por trás da multa remonta ao Broncos jogo onde Hill marcou o touchdown inicial. No entanto, ele não estava usando meias. Explicando o cenário, Colina contou: “Então, no Broncos jogo, o primeiro touchdown, eu não estava usando nenhuma meia.” A ausência de suas meias não foi uma declaração de moda deliberada. “Mas eu estava recebendo uma intravenosa e não queria me atrasar para o jogo. . Então não tive tempo de calçar as meias”, acrescentou.

A realização do valor da multa enviou ondas de choque através do Golfinhos‘ vestiário. Desdobrando o aviso oficial da liga, Colina ficou visivelmente surpreso com a quantia, exclamando sobre a multa de US$ 7.000. No entanto, ele continua esperançoso. “Era cerca de US$ 7.000, mas estou apelando e quando eu apelar, provavelmente será reduzido… uma loucura”, afirmou Hill com otimismo.

Os Dolphins esperam voltar aos trilhos após a derrota do Bills

Os golfinhos e Monte Tyreek tentará se recuperar depois de sofrer a primeira derrota da temporada de forma enfática contra Josh Allen e o Contas. O Golfinhos foram apelidados de novos favoritos no AFC Leste mas sofreu para liderar o time que dominou a divisão nos últimos anos. Miami e seu ataque poderoso tentará acertar contra o Gigantes de Nova York, uma equipe cedendo em média 30,5 pontos por jogo aos adversários. Colina deve estar recebendo muitos olhares na endzone, só que desta vez ele deve se lembrar de calçar as meias.