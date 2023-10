A estrela dos Dolphins, Tyreek Hill, surpreende fã que pegou a bola que ele jogou para sua mãe

Taqui foi um momento bizarro durante o jogo do Miami Dolphins contra o New York Giants como Monte Tyreeka comemoração com sua mãe foi interrompida.

No terceiro trimestre, Colina converteu um touchdown de 69 jardas com uma recepção impressionante, correndo de volta para a end zone para entregar a bola para sua mãe.

O que ninguém esperava era que um torcedor na fila da frente recebesse o passe para a mãe de Hill.

Ele não sabia quem estava por trás dele e só desistiu depois que vários fãs explicaram.

O fã reage

Os Dolphins capturaram o momento na câmera como Colina surpreendeu o torcedor em um restaurante na quinta-feira.

“Você fez meu dia naquele dia”, disse o fã no vídeo.

“Eu não sabia que sua mãe estava atrás de nós. Se eu soubesse, teria me afastado.

“Eu disse: ‘Cara, o maior jogador de futebol da NFL está pulando aqui e vai dar uma bola’ e eu disse: ‘Vou pular lá'”.

Carreira de Hill

Monte Tyreek foi elaborado pelo Chefes de Kansas City na quinta rodada do Draft da NFL de 2016 e desde então rapidamente se tornou um dos jogadores mais dinâmicos e explosivos da NFL.

Colina foi selecionado para o Pro Bowl em cada uma de suas sete temporadas na liga e venceu o Super Bowl LIV com os Chiefs em 2020 e foi nomeado para o time da década de 2010 da NFL como retornador de punt.

Colina acumulou 634 recepções para 8.991 jardas e 81 touchdowns em sua carreira.

Ele é um dos armadores mais temidos da liga e com certeza será um jogador-chave para os Dolphins por muitos anos.