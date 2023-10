A ex-companheira de equipe de Simone Biles, Kara Eaker, abandona a ginástica: fui vítima de abuso verbal e emocional

Gymnast Adicionar Eakerbicampeão mundial por equipes com o Estados Unidosanunciou sua aposentadoria da ginástica aos 20 anos ao lamentar em uma carta postada em seus canais de mídia social ter sofrido “abuso verbal e emocional” no Universidade de Utah equipe.

“Aceitei uma bolsa de estudos para atletas na Universidade de Utah porque realmente acreditava que a escola era um lugar onde eu poderia contribuir para a comunidade, ser um grande trunfo para a equipe de ginástica e ser livre para desenvolver a mim mesmo e a minha carreira futura”, escreveu Eaker. em uma postagem no Instagram.

“Durante dois anos, enquanto treinava com a equipe de Ginástica de Utah, Fui vítima de abuso verbal e emocional. Como resultado, minha saúde física, mental e emocional diminuiu rapidamente.

“Durante meu processo de recrutamento, me prometeram uma ‘família’ dentro deste programa e uma ‘irmandade’ com meus colegas de equipe, que me aceitariam, cuidariam de mim e me apoiariam. Mas em vez disso, depois que entrei como calouro, fui Fiquei com o coração partido ao descobrir o oposto: eu estava treinando em um ambiente insalubre, inseguro e tóxico.”

Levado ao ponto das lágrimas

O ex-companheiro de equipe Simone Biles acrescentou que foi ridicularizada, às vezes até “a ponto de chorar na frente de toda a equipe”.

“Fiquei morrendo de medo com as explosões de raiva do treinador: ‘O que diabos há de errado com você!’ Que porra você está fazendo! ‘É melhor você se recompor!’ e ‘Tire sua cabeça da bunda!’

“As palavras são tão intensas e dolorosas que parece que uma faca foi esfaqueada tão profundamente no meu corpo que não há como retirá-la.

“Estou falando por todas as mulheres que não podem porque estão mentalmente debilitadas e paralisadas pelo medo.

“Eu também fico paralisado nos momentos em que o medo toma conta. Mas não posso mais ficar parado enquanto os perpetradores ainda são permitidos nos esportes e causam sofrimento a meninas e mulheres.”

Eaker foi campeão mundial por equipes em 2018 e 2019, e também conquistou duas medalhas de ouro no Jogos Pan-Americanos.