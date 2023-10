A ex-mulher do passageiro desaparecido do Carnival Cruise, Kevin McGrath, acredita que ele está vivo

Addison Thomas diz ao TMZ … no fundo ela sente que Kevin ainda está vivo em algum lugar, embora seu paradeiro permaneça desconhecido um mês depois que ele caiu do navio e do mapa.

TMZ contou a história … Kevin estava no ar liberdade condicional quando ele desapareceu no fim de semana do Dia do Trabalho, desaparecendo de um cruzeiro de Miami às Bahamas sem deixar rastros e desencadeando uma busca da Guarda Costeira que acabou sendo cancelada.