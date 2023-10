A ex-noiva de Matthew Perry, Molly Hurwitz, reage à morte súbita

Mateus Perry a ex-noiva de Michael está homenageando-o com boas lembranças – mas também com algumas verdades duras… isso poucos dias depois de seu passagem repentina .

Molly Hurwitz – um gerente literário que esteve com MP de 2018 a 2021, e esteve brevemente envolvido durante o último ano – postou uma homenagem a Matt exibindo uma foto em silhueta dele e adicionando uma longa legenda … refletindo sobre sua “complicação” relação.

Ela escreve: “Ele adoraria que o mundo falasse sobre como ele era talentoso. E ele realmente era muito talentoso.” Molly continua dizendo que assistiria “Friends” com Matthew e que ele ficaria orgulhoso do trabalho que fez, apontando certas cenas e se elogiando.

MH acrescenta: “Mas, obviamente, eu também conhecia aquele homem de uma maneira muito diferente. Embora eu o amasse mais profundamente do que poderia compreender, ele era complicado e causava uma dor como eu nunca havia conhecido. teve um impacto mais profundo em mim do que Matthew Langford Perry. Tenho uma enorme gratidão por isso, por tudo que aprendi com nosso relacionamento.