EUNão foi uma semana divertida para o wide receiver do Bills, Stefon Diggs.

Primeiro, o Veterano de 9 anos foi multado US$ 13.659 para sua celebração de touchdown com infusão de cerveja à la Pedra Fria Steve Austin durante Semana 4 vitória contra o Miami Dolphins. E assim por diante DomingoDiggs acabou ganhando as manchetes por sua atitude na linha lateral, em vez de seu desempenho em campo.

Jaguars perseguiram Diggs após vitória

Tarde no 4º trimestrequando o Contas estavam tentando fazer um retorno em seu Perda de 20-25 para os Jaguares em Londreso wide receiver foi flagrado por câmeras tendo um ataque na linha lateral depois que o ataque falhou.

O Contas’ última corrida do jogo terminou com Escavações atrapalhando a bola depois de um Recepção de 22 jardas enquanto tenta estender o jogo.

Escavações A explosão de frustração foi tão precisa sobre como o jogo foi que até mesmo o Jaguares acharam que era digno de exibi-lo em seus X postagem comemorativa.

Diggs imita celebração de Cristiano Ronaldo

Apesar da perda, Escavações teve um bom desempenho geral contra o Jaguares com 8 recepções para 121 jardas e um touchdown.

O 29 anos continuou sua tendência de celebrações dignas de nota ao replicar a icónica imagem de Cristiano Ronaldo comemoração do gol após sua pontuação inicial TD.

Infelizmente para o jogador, o Contas ofensa não mostrou muito e olhou com jetlag durante longos períodos do jogo obrigando-os a trabalhar contra o relógio no quarto período para tentar voltar ao jogo.

Graças ao excelente desempenho da defesa, Josh Allen conseguiu trazer de volta o Contas em dois casos no final do jogo.

O quarterback marcou touchdown corrido de 3 jardas depois de um impressionante Passeio de 75 jardas isso durou 45 segundosmas esse foi o último destaque do jogo para o Contasque no geral só conseguiram colocar 29 jardas totais no chão durante toda a competição.

Allen acabou marcando dois touchdowns no jogo e fui 27 de 40 conclusões para 259 jardas.

Etienne garante a segunda vitória do Jags em Londres

A estrela do jogo para o Jaguares estava correndo de volta Travis Étienneque conseguiu correr para 136 jardas e pontuação dois touchdowns no quarto período que ajudou a garantir a C.

Este foi o Jaguares segunda vitória consecutiva em Londres e agora eles voltam para o Estados com um Registro 3-2 para a temporada no topo de sua divisão.

Enquanto o Contas tentará se recuperar contra os Giants na próxima semana Futebol de domingo à noite jogo, o Jaguares receberá os rivais da divisão Indianapolis Colts em casa em Semana 6.