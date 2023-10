A filha de Mary Lou Retton oferece atualizações encorajadoras sobre a saúde de sua mãe

Aé Medalhista de ouro olímpico Mary Lou Reton continua lutando contra um caso extremamente raro de pneumonia, a manifestação de apoio tem sido esmagadora para ela e toda a sua família. A ajuda económica também tem sido significativa e há algumas notícias de última hora que é importante partilhar sobre o seu estado actual. Lou Retton filha acaba de publicar uma atualização que significará muito para cada um de seus fãs que estão preocupados com seu bem-estar. Apesar de ter ficado gravemente doente com ferimentos graves e potencialmente fatais, Mary Lou Retton tem sido uma lutadora durante todo este processo. Sua família tem atualizado constantemente o mundo com sua jornada e as últimas novidades são incrivelmente encorajadoras.

Quais serão os efeitos a longo prazo da pneumonia para Mary Lou Retton?Marca

Sua filha, Shayla Kelley Schrepfer, compartilhou a atualização por meio de suas histórias no Instagram. Ela escreveu: “Estamos entusiasmados em compartilhar algumas atualizações edificantes! O progresso da mamãe é realmente notável! As orações foram sentidas e respondidas. Embora ela permaneça na UTI, seu caminho para a recuperação está se desenrolando constantemente. Seu espírito de luta está realmente brilhando ! Sua respiração está se tornando mais forte e sua dependência de máquinas está diminuindo. Embora seja uma jornada longa, testemunhar essas melhorias é incrivelmente animador! Ela está respondendo muito bem aos tratamentos. Mais uma vez, estendemos nossa sincera gratidão por seu amor e apoio esmagadores. .”

O apoio a Mary Lou Retton veio de todos os lugares

Inúmeras celebridades e meios de comunicação expressaram seu apoio ao medalhista de ouro olímpico. Ela foi uma das atletas americanas mais comentadas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1984 em Los Angeles e deixou todo o país orgulhoso. Quem acompanhou aquele torneio sempre se lembrará dela ganhando a Medalha de Ouro All-Around da Ginástica. Lou Retton também é uma ativista que se tornou uma das mais fortes defensoras e defensoras da proteção das ginastas dos esportes americanos contra abusos sexuais. Todo o país que sabe quem ela é ficará feliz com esta atualização, pois ela parece estar a caminho da recuperação. Continue com esses bons votos e orações.