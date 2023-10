A foto de topless de Cardi B obteve 13,2 milhões de visualizações e conquistou as redes sociais

Cardi B está de volta, causando grande repercussão nas redes sociais após compartilhar uma selfie sensual que mostrou um pouco mais do que ela está acostumada. A foto que quase terminou em deslize foi compartilhada em sua conta X (antigo Twitter), onde ela deixou seus seguidores sem fôlego

Cardi B tirou uma foto na cama

Na imagem, Cardi B está de topless, deitada na cama, e em uma pose sugestiva. A foto sensual estava prestes a expor mais do que ela planejava, já que a rapper estava muito perto de mostrar seu mamilo, que insinuava timidamente sob os lençóis, enquanto ela sorria com um sorriso olhar malicioso para a câmera

Na imagem, Cardi B parecia muito sensual, com uma atitude confiante e provocadora que não passou despercebida e desencadeou uma onda de comentários e likes dos seus 32,2 milhões de seguidores, que puderam apreciar a sua sensualidade decorada com uma impressionante quantidade de diamantes e com um colar de jóias que caía sobre o peito, o que adicionou um toque de extravagância à foto.

Cardi B, polêmica e bem sucedida

As coisas ficam malucas no banheiro do VMA enquanto Cardi B e Offset simulam sexo na frente do espelho

Belcalis Marlenis Almnzar continua a fazer as pessoas comentarem com seus vídeos e postagens nas redes sociais, como o postado há um mês no Instagram, onde tem 168 milhões de seguidores, no qual simulava fazer sexo com o marido Offset em um banheiro no VMA.

Embora ela recebeu algumas críticas por esse tipo de postagem, Cardi é uma estrela da mídia social. Ela tem mais de 100 milhões de seguidores no Instagram, mais de 6 bilhões de streams no YouTubemais de 35 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 10 milhões de fãs no TikTok.

Há algumas semanas, ela também incendiou a internet durante sua apresentação ao ar livre no Drai’s Beachclub, em Las Vegas, quando uma bebida foi jogada em seu rosto e ela respondeu: jogando seu microfone em espectadores.