A herdeira dos Chiefs, Gracie Hunt, rouba a cena, mais uma vez, com roupas deslumbrantes para o dia do jogo

Gracie Hunta filha de 24 anos de Chefes de Kansas City proprietário Clark Huntfoi vista torcendo por seu time durante o confronto da NFL no horário nobre de quinta-feira contra o Denver Broncos. A ex-Miss Kansas EUA estava deslumbrante em uma roupa preta e dourada que deixou os fãs maravilhados. Suas botas femininas de camurça preta até a coxa com salto de 10 cm perfeitamente coordenadas com seu short preto e top listrado de mangas amarelas e douradas.

O amor de Hunt pelo futebol é evidente e ela ficou emocionada por estar de volta aos bastidores torcendo por seu time. Ela disse: “É a época mais maravilhosa do ano para mim. Adoro estar aqui e apoiar os Chiefs. É sempre uma sensação ótima estar cercada de torcedores apaixonados”.

A roupa de Hunt roubou a cena e os fãs não paravam de falar sobre suas botas. Ela disse: “Queria usar algo que fizesse uma declaração e mostrasse o meu apoio à equipa. Estas botas são perfeitas para isso.”

As escolhas de moda de Gracie sempre foram tema de discussão e ela se orgulha de seu estilo. Ela disse: “A moda é uma forma de se expressar e adoro experimentar estilos diferentes. É sempre divertido experimentar algo novo e ver como as pessoas reagem a isso”.

Os chefes estão recebendo muita atenção

Além de Hunt, Taylor Swift também esteve presente no jogo, torcendo Travis Kelce, que a convidou para assistir ao jogo em setembro. Swift foi visto sentado ao lado Brittany Mahomesa esposa do quarterback Patrick Mahomese Don Kelcea mãe de Travis.

O Chefes têm recebido muita atenção nesta temporada, graças à presença de Swift em seus jogos. Hunt disse: “É incrível ver quanta atenção o time está recebendo. Temos alguns dos melhores jogadores da liga e é ótimo vê-los jogar tão bem”.

O Chefes estão em uma seqüência de vitórias nesta temporada e os fãs estão confiantes de que chegarão aos playoffs.

Hunt disse: “O time tem jogado excepcionalmente bem nesta temporada e estou animado para ver o que eles podem fazer nos playoffs. Tenho fé neles e sei que nos deixarão orgulhosos”.