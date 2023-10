A Hora do MMA com Eddie Alvarez, Craig Jones, Derek Brunson, Brian Kelleher e David Feldman

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h ET: Ansioso pelo fim de semana de esportes de combate e muito mais.

13h10: Craig Jones, estrela do jiu-jitsu e parceiro de treino de Alexander Volkanovski, faz uma prévia do UFC 294 e muito mais.

13h35: O novo lutador do PFL, Derek Brunson, faz sua estreia contra Ray Cooper III.

14h: O presidente do BKFC, David Feldman, dá algumas novidades.

14h20: O ex-campeão do UFC Eddie Alvarez nos informa sobre seu próximo movimento.

14h45: O peso galo do UFC Brian Kelleher dá algumas novidades sobre seu próximo movimento.

15h05: Todas as suas dúvidas foram respondidas na última edição do On the Nose.

16h: Parlay Pals analisa as melhores apostas para o UFC 294.

