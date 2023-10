A influência de Damian Lillard na saída inesperada de Terry Stott do Bucks revelada

Terry Stotts renunciou ao cargo de assistente técnico do Milwaukee Bucks apenas uma semana antes do início da temporada, levantando questões sobre o porquê.

Inicialmente, o Bucks confirmou a saída de Stotts, mas não quis comentar as circunstâncias.

A demissão de Stotts supostamente ocorreu após uma altercação verbal com o técnico principal Adriano Griffin em um tiroteio dois dias antes.

Confronto com a equipe

De acordo com Shams Charania e Eric Nehm do The Athletic, Griffin disse aos assistentes técnicos do time que queria ter uma reunião separada com eles depois que terminassem a reunião com os jogadores.

Isso levou a uma breve discussão, com Stotts supostamente se opondo ao fato de Griffin ter gritado com ele na frente dos jogadores.

Stotts sentiu que merecia um tratamento melhor como treinador devido à sua experiência.

A influência de Lillard

A renúncia de Stotts foi uma surpresa para muitos, já que se esperava que ele desempenhasse um papel fundamental na equipe de Griffin.

Stotts teve nove temporadas de experiência como treinador principal com o Portland Trail Blazerse ele também estava familiarizado com o recém-adquirido guarda do Bucks Damian Lillardque treinou em Portland por nove temporadas.

Apesar de Lillard ter uma grande influência sobre o Bucks desde sua chegada, não há relatos de que ele tenha sido o responsável pela saída de Stotts.

Lillard foi negociado com o Milwaukee Bucks em 6 de julho de 2023, em um acordo de três equipes envolvendo o Portland Trail Blazers e Phoenix Suns.

Os dólares enviados Jrue Holiday e Deandre Ayton para o Suns em troca de Lillard.