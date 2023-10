A irmã de Aaron Carter revela que o falecido cantor foi homenageado com um local de descanso final

Aaron Carterirmã de, Anjorevelou que seu irmão falecido foi homenageado em Forest Lawn, Hollywood Hills, Los Angeles, ao ser lembrado com uma placa de bronze.

O cantor foi homenageado com seu rosto esculpido no metal de bronze, com uma inscrição que diz: ‘In Loving Memory, AARÃO CARTER1987-2022, Amado Irmão, Filho, Amigo e Pai de Príncipe Carter‘.

Sua irmã, que está de posse de suas cinzas, divulgou a homenagem em suas redes sociais um ano após a morte do intérprete que vendeu mais de três milhões de cópias de sua música.

“AarãoO retrato de foi colocado esta manhã em Forest Lawn Hollywood Hills”, escreveu ela em uma legenda sincera no Instagram na sexta-feira.

“Ele adorava seus fãs e eu sei o quanto isso significaria para ele, agora ter um local de descanso final onde todos poderíamos celebrar sua vida.”

“Convido você a me visitar, compartilhar suas memórias e nunca esquecer quem Aaron era no fundo”, concluiu ela.

Como Aaron Carter morreu?

Carter foi encontrado morto na banheira de sua casa, aos 34 anos, no dia 5 de novembro de 2022, e morreu pelos efeitos do difluoroetano, um gás inflamável comumente encontrado no ar comprimido e no alprazolam.

O médico legista do condado de Los Angeles considerou sua morte acidental, após uma investigação processual por homicídio.

A morte aconteceu dois meses depois que ele se matriculou em um programa de reabilitação ambulatorial, após perder o direito de custódia do filho.

Ele vinha tentando ficar limpo para poder passar mais tempo com seu filho, nascido Melanie Martinatravés do método de tratamento de abstinência.

Antes de sua morte, ele era suspeito de ter usado drogas novamente, e ele é o segundo de Anjoirmãos de morrerão de overdose depois Leslie Carter foi encontrado morto em 2012.

Anjo se afastou de Jane Carterdepois que a mãe postou fotos privadas da cena onde Aaron Carter foi descoberto.

A ex-modelo disse à People em agosto: “Foi uma verdadeira invasão de privacidade e algo que Aarão nunca gostaria que o público visse.”