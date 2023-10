A jornalista da CNN Sara Sidner é assediada por manifestante palestino: ‘Você apoia o genocídio!’

Gmesmo com as enormes ondas de desinformação que surgiram junto com o Israel vs Palestina guerra no Médio Oriente, houve vários relatórios que foram posteriormente desmascarados. O Atentado ao Hospital Batista já foi desmentido quanto ao número de vítimas e ainda há informações conflitantes sobre quem foi o responsável por isso. Mas as reportagens mais atrozes vieram de CNNforam eles que alegaram 40 bebês foram decapitados pelo Hamas grupo. A repórter Sara Sidner posteriormente retirou seu relatório inicial e pediu desculpas pela deturpação da verdade. Mais tarde, ela foi transferida para a Cisjordânia para continuar suas reportagens, mas isso não foi muito bom para ela.

Sara Sidner é atacada ao vivo na televisão

Enquanto fazia a reportagem sobre um protesto recente repleto de apoiantes palestinos, Sidner foi abordada por um manifestante furioso que a reconheceu pela desinformação sobre os “bebés decapitados”. Ela foi imediatamente expulsa do local enquanto o manifestante a recriminava pelo que ela fez. As pessoas no estúdio da CNN estavam claramente preocupadas com o bem-estar dela, mas aquele momento rapidamente se tornou viral online. Sidner foi imediatamente apoiada por seus colegas da plataforma X, alegando que ela é uma jornalista respeitável que cometeu um erro. De acordo com a CNN, Sara saiu de lá inteira, mas provavelmente levará essa experiência para o resto da vida.

No jornalismo americano, tem havido muitas histórias de repórteres e jornalistas que cobriram guerras no Médio Oriente e mudaram de opinião com o passar dos anos. Talvez o caso mais famoso seja o de Tucker Carlson, que cobriu as guerras no Iraque e no Afeganistão. Hoje, Carlson é um dos rostos mais reconhecidos nas notícias americanas, mas afirmou repetidamente que lamenta a forma como relatou esses conflitos. A CNN tem sido a rede de notícias americana mais criticada pela forma como transmite as notícias durante o conflito entre Israel e a Palestina.