A Lareira RECRUTA profissionais para Ajudante, Copeiro e mais!

A Lareira, famosa padaria referência na zona norte de São Paulo, está contratando novos funcionários para compor o seu quadro. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia que fornece deliciosos pães, doces e salgados, consulte a lista de possibilidades de emprego abaixo:

Ajudante de Padaria – São Paulo – SP – Padaria;

Ajudante de Padaria II – São Paulo – SP – Padaria;

Copeiro (a) de Lanchonete – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Controlador (a) de Acesso – São Paulo – SP – Portaria Industrial, Comercial;

Atendente de Padaria – São Paulo – SP – Padaria: Atendimento de mesas, assegurando que os clientes sejam bem recebidos e tenham uma experiência agradável em nossa padaria. Anotar pedidos com precisão, garantindo que todas as solicitações sejam atendidas corretamente;

Ajudante de Cozinha – São Paulo – SP – Cozinha.

Mais sobre a Lareira

Falando mais sobre a marca, podemos ressaltar que a Lareira é, desde 1984, a padaria referência no Bairro do Limão, pelos deliciosos pães, doces e salgados que produz diariamente, pois sua missão é ter sempre produtos frescos e de qualidade.

E agora, a mais nova unidade no bairro do Sumaré, onde está trabalhando com muita garra e apreço, para que em pouco tempo também seja referência no bairro. Ademais, para melhor comodidade da clientela, possui estacionamento gratuito com manobristas nas 2 unidades.

Como enviar o seu currículo para um dos cargos?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para não perde nenhuma notícia importante do nosso país e ficar de olho nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acessar o Notícias Concursos!



Você também pode gostar: