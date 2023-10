A líder de torcida da NFL, Berkleigh Wright, é nomeada novata em maiô da Sports Illustrated em 2024

Denver Broncos líder de torcida Berkleigh Wright foi nomeado pela Sports Illustrated Swimsuit um dos sete finalistas do Swim Search este ano.

Eles serão estreantes na edição 2024 do SI Swim. Depois de ouvir a notícia, o NFL líder de torcida espera inspirar a próxima geração.

A líder de torcida da NFL, Berkleigh Wright, ganha o lugar como novato em trajes de banho da Sports Illustrated em 2024Roberto Ortega

“Ser membro da família Sports Illustrated e ter esta plataforma poderosa me ajudaria a avançar como mentor e a alcançar um público mais amplo de nossos jovens”, explicou Wright. “Um mentor para mostrar à nossa geração mais jovem que você não está limitado por fatores externos, mas sim ilimitado pela pessoa que você pode se tornar de dentro para fora.”

A torcedora já postou em suas redes sociais há alguns meses que estava entre as 12 escolhidas: “Alerta de postagem brega! Já estou mantendo isso por perto há um tempo, mas não poderia estar mais honrada em compartilhar que consegui para o Top 12 na pesquisa Sports Illustrated Swim de 2023”, escreveu Wright.

“Esta jornada está apenas começando, mas não há palavras para expressar a gratidão que sinto pelas pessoas e experiências que encontrei até agora.”

Jena Sims também foi nomeada novata, já que a estrela do Instagram Penny Lane também ganhou uma vaga. Na verdade eles tinham. Em vez de contar os votos e escolher o vencedor, eles transformaram todos os finalistas deste ano em novatos. O anúncio foi feito durante uma videochamada em grupo com os finalistas.

SI Swimsuit anunciou: “Parabéns a essas 7 mulheres ferozes, fortes e lindas! Mal podemos esperar para vê-las brilhar como novatas em 2024.”

Berkleigh reagiu à notícia com este comentário no vídeo: “Não estou chorando, vocês estão chorando. Nunca poderei agradecê-los o suficiente por esta oportunidade!!!”.

Wright é gerente técnico de contas e analista durante o dia e líder de torcida do Broncos à noite. O jovem de 28 anos se formou na Universidade do Kansas e se formou em comunicações estratégicas, negócios e psicologia. Ela trabalha em estreita colaboração com organizações como o Children’s Hospital Colorado, o Boys and Girls Club of Denver e a Habitat for Humanity.

Quem foram os outros finalistas?

