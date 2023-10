A ligação de sexo violento de Trevor Bauer com a acusadora Lindsey Hill torna-se pública

Trevor Bauer foi acusado de má conduta sexual por Lindsay Hill depois que ela alegou que o arremessador deu um soco nela durante um encontro sexual, no entanto, agora que Hill desistiu do processo contra o ex-arremessador do Los Angeles Dodgers, a ligação de 27 minutos foi liberada.

A ligação de Trevor Bauer com Lindsey Hill foi divulgada

Na ligação gravada pelo Polícia de Pasadena em colaboração com Lindsey Hill em 22 de maio de 2021, eles abordaram abertamente a situação “Eu realmente aprecio todas as suas doces mensagens e outras coisas, e, tipo, elas me fazem melhor. é meio embaçado para mim, obviamente, porque eu estava saindo, entrando e saindo da consciência. Então, eu pedi para você me bater?” Hill perguntou a Bauer.

Ela continuou “Estou tentando entender isso porque, obviamente, estou com muita dor e não me lembro de ter pedido especificamente para você me bater. Tipo, você queria me bater com tanta força?“

Bauer respondeu rapidamente “Não, e é por isso que é confuso. Não senti que bati em você com tanta força, sabe? E certamente, tipo, tentei dizer várias vezes: ‘Você quer parar? Você está OK?’ E, tipo, você disse para continuar. Então, eu só estava tentando seguir seu exemplo.

Os advogados de Bauer divulgaram um comunicado à imprensa

Bauer elaborou: “Nós, tipo, verificamos várias vezes se tínhamos uma palavra de segurança e, tipo, e tudo mais, tipo, pensei que fosse, tipo – achei que você estava bem”,

“Eu verificava várias vezes como: ‘Ei, você está bem? Você quer parar ou não? Tu disseste que não. Então, tipo, eu estava – essa era a minha maneira de tentar ter certeza de que não estávamos cruzando nenhum limite.” O vencedor de Cy Young acrescentou.

Depois que o processo foi arquivado, Bauer divulgou um vídeo daquela noite em que Hill foi mostrado dormindo ao lado dele com um pequeno sorriso, no entanto, havia sem sinais físicos de agressão ou ferimentos.

De acordo com o New York Post, os advogados de Bauer, Jon Fetterolf e Shawn Holley, forneceram uma declaração “Trevor Bauer e Lindsey Hill fizeram sexo violento consensual e a ligação pretexto confirma que sua versão dos acontecimentos – a verdade – nunca vacilou, apesar das tentativas dela de fazê-lo admitir o que ela disse à polícia”,

A Los Angeles Os Dodgers dispensaram Bauer de seu elenco em janeiro e depois assinaram para jogar no Japão.