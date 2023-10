Simone Biles inegavelmente garantiu seu lugar como a maior ginasta da história, não apenas por seu domínio, mas por suas habilidades extraordinárias e execução destemida.

Seu reinado no auge da ginástica por uma década é incomparável e seu compromisso em elevar a ginástica artística feminina a níveis de dificuldade sem precedentes é louvável.

Enquanto o mundo celebra o seu regresso triunfante ao Campeonato Mundial, é essencial esclarecer alguns equívocos em torno das suas conquistas.

Biles não foi pioneira em elementos inteiramente originais na ginástica artística, mas sim, como muitos ginastas antes dela, tomou emprestados elementos da ginástica masculina e ultrapassou os limites em aparelhos compartilhados como solo, salto e barras paralelas assimétricas.

Seu impacto no esporte pode ser medido pela associação de seu nome a cinco elementos do código de pontuação, todos eles entre os mais desafiadores para as ginastas.

No entanto, é crucial reconhecer que normalmente são os treinadores, e não os ginastas, que criam e desenvolvem novos elementos. Esses treinadores identificam as qualidades e habilidades únicas de seus atletas e os treinam para dominar essas manobras desafiadoras.

Biles‘A jornada começou sob a orientação de Aimee Boorman até 2016, e desde então, o casal francês Laurent Landi e Cecile Canqueteau continuaram a nutrir seu talento.

Biles 2 no cofre

Um dos elementos mais comentados BilesO repertório é a cambalhota dupla de Yurchenko, um salto surpreendente que cativou o público, mesmo quando executado por ginastas do sexo masculino.

Este salto foi apresentado ao mundo por Yang Weianos antes de se tornar campeão olímpico em 2008. O movimento foi originalmente uma reviravolta no mesmo salto, agrupado, e foi iniciado por Ioannis Messilianidis no final dos anos 1990.

Naquela época, ninguém poderia ter previsto que uma mulher tentaria esse salto ousado. No entanto, Biles desafiou as expectativas quando executou com sucesso pela primeira vez no 2021 US Classic, o que lhe valeu a designação “Biles 2” no código de pontuação feminino.

Biles 1 no cofre

“Biles 1”, outro salto tecnicamente complexo, envolve um arredondamento, um flic-flac no trampolim, uma meia torção antes de tocar a mesa de salto e uma cambalhota para frente com um giro duplo. Este movimento foi patenteado no início da década de 1990 pela ginasta bielorrussa Vitali Scherboque conquistou o ouro olímpico no Barclays.

Biles 1 no chão

O “Biles 1” no chão é uma cambalhota dupla esticada para trás com meia torção na segunda cambalhota. Curiosamente, esta mudança já fazia parte do código de pontuação masculino durante o ciclo 2001-2005.

Era uma ginasta americana, Londres Phillipsque a realizou pela primeira vez em 2005, ainda que em competição local.

No entanto, não foi registrado com o sobrenome dela, uma vez que não foi executado em uma competição governada pela FIG, como as Olimpíadas, Campeonatos Mundiais ou Copa do Mundo. Biles mais tarde incorporou um movimento semelhante em seu repertório, bem como Fei Cheng, que executou com um toque e meio adicional. Nas finais por equipes e gerais, Biles optou por esse movimento em vez do dela.

Biles 2 no chão

O impressionante “Biles 2” no chão, apresentando uma cambalhota dupla agrupada para trás com três giros (piruetas), foi originalmente criado por Canção de Ri Jongum campeão mundial de salto conhecido por seu imenso poder.

Canção de Ri Jong já vinha demonstrando esse movimento nos Jogos de Atenas 2024. Biles introduziu este elemento nos campeonatos do seu país em 2019, e foi oficialmente aprovado dois meses depois no Campeonato Mundial. Até mesmo seu companheiro de equipe e campeão olímpico, Jade Careyrealizou uma versão ampliada deste movimento, mas optou por não enviá-lo para inclusão no código de pontuação.

Biles na trave de equilíbrio

Biles incorporou uma variação do “Biles 2” no chão em sua rotina na trave de equilíbrio, com uma torção a menos. Contudo, a FIG não lhe atribuiu o valor máximo de dificuldade, que é escalonado de A a J, correspondendo a um ponto.

Em vez disso, classificaram-na como dificuldade H, valendo 0,8 pontos, uma decisão provavelmente tomada para dissuadir outras ginastas devido ao risco inerente. Isso deixou Biles desapontado, sentindo-se encurralado pela decisão da FIG.