A Literatura de Informação no período quinhentista

O período quinhentista é fundamental na história literária do Brasil, marcando o início da produção literária em terras brasileiras. Nesse sentido, a Literatura de Informação emerge como uma forma de expressão literária que desempenha um papel crucial na documentação e na interpretação dos eventos e descobertas ocorridos durante o processo de colonização.

Exploraremos agora a relação entre a Literatura de Informação e o Quinhentismo Brasileiro, destacando suas principais características, autores e obras representativas desse período marcante na história literária do Brasil.

Contexto Histórico e Literário

O Quinhentismo é o termo usado para descrever o período literário que abrange o século XVI, marcado pela chegada dos portugueses ao Brasil em 1500.

É importante destacar principalmente que, no início desse período, a literatura produzida no Brasil estava, em grande parte, ligada à literatura de informação, uma vez que os registros literários eram, em sua maioria, voltados para informar sobre a terra recém-descoberta, seus habitantes, fauna, flora e peculiaridades.

Características da Literatura de Informação

A Literatura de Informação no Quinhentismo brasileiro compartilha várias características que a tornam uma manifestação literária singular e significativa. Desse modo, apresentamos as mais importantes a seguir.

Caráter Descritivo e Informativo

A Literatura de Informação do período quinhentista tinha como principal objetivo descrever e informar. Nesse sentido, os autores, em sua maioria cronistas, buscavam relatar as peculiaridades do novo mundo, detalhando aspectos geográficos, culturais e naturais da terra recém-descoberta.



Você também pode gostar:

Registro de Observações e Descobertas

Os autores da época, como Pero Vaz de Caminha, André Thevet e Hans Staden, por exemplo, registraram suas observações detalhadas sobre a flora, a fauna e os povos nativos que encontraram. Assim, as suas obras serviram como uma espécie de relatório informativo para as cortes europeias.

Narrativa Documental

A narrativa documental era uma característica marcante da Literatura de Informação quinhentista. Os textos eram frequentemente estruturados em forma de cartas, diários de viagem e relatórios, nos quais os autores documentavam suas experiências e descobertas.

Confronto Cultural

O Quinhentismo também marcou o encontro e o choque de culturas entre os europeus e os povos indígenas do Brasil. Essa interação cultural foi documentada de forma objetiva e subjetiva, refletindo as atitudes e percepções dos colonizadores em relação aos povos nativos.

Principais Autores e Obras Representativas

1. Pero Vaz de Caminha – “Carta a El-Rei Dom Manuel”

Uma das obras mais emblemáticas do Quinhentismo é a “Carta a El-Rei Dom Manuel”, escrita por Pero Vaz de Caminha em 1500. Esta carta é considerada o primeiro documento literário produzido no Brasil e fornece uma descrição detalhada da terra e de seus habitantes, além de registrar o famoso encontro com os povos indígenas.

2. André Thevet – “Les singularitez de la France Antarctique”

O francês André Thevet, em sua obra “Les singularitez de la France Antarctique” (As Singularidades da França Antártica), descreveu as características da costa brasileira e seus habitantes indígenas. Sua narrativa forneceu informações valiosas sobre a fauna e a flora da região.

3. Hans Staden – “Duas Viagens ao Brasil”

Hans Staden, um mercenário alemão, escreveu “Duas Viagens ao Brasil” após ser capturado pelos tupinambás em 1557. Sua obra é uma narrativa de suas experiências, incluindo detalhes sobre a cultura dos indígenas e as práticas culinárias que testemunhou.

A Relevância da Literatura de Informação no Quinhentismo

A Literatura de Informação desempenhou um papel vital na preservação e na divulgação do conhecimento sobre o Brasil recém-descoberto durante o período quinhentista. Além disso, essa forma de expressão literária contribuiu para a construção da imagem do Brasil na Europa e teve um impacto significativo nas futuras representações literárias e culturais do país.

Assim, através dessas obras informativas, os europeus puderam conhecer um mundo completamente novo, com sua exuberante biodiversidade, paisagens deslumbrantes e culturas indígenas diversas.

Leia também Citação direta e indireta: como citar de acordo com as regras da ABNT; saiba mais.