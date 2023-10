A luxuosa aposentadoria de Tom Brady: a lenda da NFL relaxa em um iate de US$ 6 milhões em Miami

euO antigo quarterback da NFL e sete vezes vencedor do Super Bowl, Tom Brady, está aproveitando sua merecida aposentadoria em um iate de luxo de US$ 6 milhões na bela Miami. As imagens recém-capturadas mostram Brady em estado de relaxamento absoluto enquanto aprecia a bela vista.

O famoso atleta que conquistou o respeito dos fãs americanos ao longo de sua notável carreira na NFL, optou por relaxar com estilo durante sua aposentadoria. Nas imagens, ele é visto no iate usando um boné do time de futebol Miami Intero que gerou buzz entre os torcedores do clube Major League Soccer (MLS).

A visita de Brady a Miami empolgou os torcedores e torcedores do Inter Miami em geral. A presença de Brady continua sendo uma fonte constante de interesse e entusiasmo para os fãs e a mídia.