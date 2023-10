A má forma do Inter Miami sem Messi os mantém fora dos playoffs

Inter Miami não conseguiram vencer novamente e sua participação na rodada eliminatória para o MLS o título está em perigo, embora continue com alguma vida após o empate no final da partida (1-1). Miami cometeu muitos erros defensivos contra Cidade de Nova Yorkprincipalmente no primeiro tempo, e foi quase um milagre que eles não tenham entrado atrás no intervalo.

Desde o primeiro minuto, a cidade de Nova Iorque deu um sinal claro das suas intenções. Com muita pressão, os nova-iorquinos conseguiram fechar o adversário. Zagueiro do Inter Miami Moleiro cometeu vários erros defensivos graves que por pouco não marcaram o gol, se não fosse por Bakraar. O atacante argelino teve muito azar e perdeu três chances claras dentro da área após cruzamentos de placa.

As falhas do atacante do NYCFC deram grande destaque ao Inter Miami no final do primeiro tempo, que começou a encontrar conexões perto da área, mas sem chances claras de gol. Dito isto, eles escaparam do intervalo sem sofrer golos.

Após o recomeço, o Inter Miami se saiu melhor e conseguiu entrar no ritmo da partida. O jogo virou um show de cartão amarelo. Allen conseguiu marcar um gol com um chute de fora da área em cobrança de escanteio. Cremaschi e Arroyo teve um momento cômico no contra-ataque, quando o primeiro estava praticamente sozinho ao chutar para o gol e tropeçar no companheiro.

Nenhum dos lados conseguiu ter chances claras, exceto quando Santiago Rodríguez trabalhou sua mágica para marcar um gol magistral. A passividade defensiva do Inter Miami permitiu ao craque uruguaio pegar a bola após cobrança de falta longa, contornar toda a defesa na corrida e chutar de dentro da área para o canto superior que Chamador não conseguia parar. No final do jogo o Inter Miami conseguiu entrar na área adversária e causar muitos estragos nos cruzamentos, e assim empatou após um bom cruzamento de Taylor estava indo para casa por Avilés. Foi um empate angustiante em um jogo para esquecer, mas eles recuaram no final para empatar.