A mãe de ‘Sandlot’ Marty York postou preocupações sobre a esquizofrenia do namorado antes do assassinato

A mãe da estrela de “The Sandlot” Marty Iorque compartilhou suas preocupações online pouco antes de ser assassinada… falando sobre a saúde mental de seu namorado – o homem que Marty acredita que a matou.

A mãe de Marty, Deanna Esmaeelescreveu em um grupo de apoio à esquizofrenia no Facebook no início deste mês, perguntando: “Alguém aqui tem um cônjuge ou outra pessoa importante com esquizofrenia… o meu não confia em mim e me acusa de trair constantemente”.

Ela continuou afirmando que tem recebido xingamentos e que ele “se tornou físico sem motivo” … referindo-se ao namorado dela, Daniel James Walter.

Deanna também deixou um comentário na semana passada na postagem de alguém, que perguntava como outras pessoas lidam com o abuso vindo de um parceiro esquizofrênico.

Ela respondeu: “Você aprenderá a ver um padrão no comportamento dele. Quando você vir o padrão, coloque protetores de ouvido ou fones de ouvido e aumente o volume da música. Não dê ouvidos. Continue sorrindo.”

Ela disse ao questionador anônimo que as reações abusivas não refletiam os sentimentos do parceiro, acrescentando: “Eu faço o meu fumar maconha, pois a maconha na verdade interrompe o episódio e o redireciona”.

TMZ contou a história, Deanna estava encontrado morto Quinta-feira, dentro de sua casa, com o Gabinete do Xerife do Condado de Del Norte – onde ela era deputada – emitindo um alerta para ajudar a rastrear Walter.

A polícia disse que Walter era um suspeito, mas os policiais só conseguiram localizar seu carro… embora ele tenha sido capturado mais tarde em Oregon.