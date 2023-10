A maior ‘ameaça’ de Tom Brady: “Minha família me mataria se eu voltasse para a NFL”

Fquarterback da NFL do Worms Tom Brady encerrou os rumores de um possível retorno ao esporte, brincando que sua família o “mataria” se ele voltasse. Durante um episódio de seu podcast “Vamos!“, convidado Senhor Besta sugeriu que a audiência de Brady aumentaria se ele anunciasse seu retorno ao futebol novamente.

No entanto, o atleta rapidamente descartou a ideia, dizendo: “Como eu disse, você só pode cancelar a aposentadoria. Brady se aposentou oficialmente do futebol profissional em fevereiro passado, após um retorno altamente divulgado ao campo, que supostamente causou problemas em seu casamento com a supermodelo brasileira Gisele Bündchen.

“Não vou sair da aposentadoria”, disse Brady, acrescentando: “Meus pais ligariam, meus filhos ligariam. Eles me matariam. Brady e Bndchen compartilham dois filhos, a filha Vivian e o filho Benjamin, e finalizaram o divórcio em outubro de 2022, após 13 anos de casamento.

Embora os dois tenham mantido uma relação amigável de co-parentalidade, a separação foi supostamente devido a desentendimentos sobre a decisão de Brady de retornar ao futebol depois de concordar em se aposentar e se concentrar na família.

Brady e Bundchen tiveram um bom relacionamento

Em uma entrevista de 2020 com Howard Stern, Brady revelou que Bndchen estava insatisfeito com a falta de esforço em casa. “Ela sentia que eu jogaria futebol durante toda a temporada e ela cuidaria da casa. Ela não estava satisfeita com nosso casamento”, explicou ele. Apesar disso, Bndchen falou positivamente sobre a carreira de seu ex-marido, afirmando em uma entrevista de 2022 com Elle que “Vê-lo ter sucesso e ser realizado em sua carreira – isso me deixa feliz.”

BradyA aposentadoria do jogador do futebol permitiu que ele se concentrasse em outros empreendimentos, incluindo seu podcast e sua marca de estilo de vida TB12. Embora ele possa não retornar a campo tão cedo, os fãs ainda podem esperar vê-lo à margem como espectador e apoiador do esporte que ele ama. Como ele disse em seu podcast: “Estou feliz onde estou. Estou feliz fazendo o que estou fazendo”.