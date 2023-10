A maior conquista da Bola de Ouro de Messi: ele está concorrendo ao seu oitavo prêmio

TA gala da Bola de Ouro 2023 está aqui. Desde ontem, a área ao redor do Theatre du Chatelet, muito perto da lendária Notre Dame e do Hotel de Ville de Paris, se prepara para receber as grandes estrelas do futebol, aquelas que fazem sonhar milhões de torcedores.

A partir das 19h00 CET, o tapete vermelho, que ontem já estava protegido da chuva que caía em Paris, vai preparar o seu brilho para Lionel Messi, Jude Bellingham, Aitana Bonmati e mais para caminhar.

Messi almeja o número oito

Poderia ser mais um ano especial para Messi com um prémio que domina desde 2009, tal como o levantou nestes anos: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021.

E todos eles, sem qualquer grande contestação, exceto 2021, em que partilhou méritos com Roberto Lewandowski. Uma oitava Bola de Ouro que estaria muito à frente Cristiano Ronaldoos cinco (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). Atrás estão os três Michael Platini, Marco van Basten e Johan Cruyff.

Lionel Messi olha intensamente para o garoto que acenou com a camisa de Ronaldo para eleParker Johnson

Messi voltaria a ser o ‘rei de Paris’ – no ano passado nem sequer estava entre os nomeados – depois de ter sido o ‘rei do Qatar’ em dezembro de 2022.

A Bola de Ouro premia a temporada 2022-23 e nem Erling Haalandé triplo com Cidade de Manchester teria influência sobre os jornalistas votantes no julgamento de quem deveria ser o vencedor deste ano.

Haaland venceu a Liga dos Campeões, Premier League e FA Cup, e marcou 52 gols em 53 jogos pelo City.

O domínio de Messi

Messi dominou a competição que todos querem dominar na história: uma Copa do Mundo, que tem mais poder do que qualquer outro título, principalmente se você fizer isso sendo o melhor jogador do torneio e Chuteira de Prata (sete gols e três assistências em sete jogos) atrás Kylian Mbappé. Messi marcou nas oitavas de final, nas quartas de final, nas semifinais e naquela final épica contra a França.

MARCA perguntou ao argentino em agosto deste ano sobre a possibilidade de receber esta oitava Bola de Ouro e esta foi sua resposta em sua primeira aparição como Inter Miami jogador: “Acho que já disse isso muitas vezes durante a minha carreira. A Bola de Ouro é um prêmio muito importante pelo que significa. Pelo seu reconhecimento, é um dos prêmios mais bonitos do mundo para um indivíduo Mas nunca dei importância, entre aspas, às premiações individuais. O mais importante foram as premiações coletivas. Tive a sorte de ganhar tudo na minha carreira, e a Copa do Mundo era o que me faltava. É por isso que agora, depois do Catar, estou pensando muito menos nesse prêmio. Agora estou aproveitando meu momento. Não estou pensando na Bola de Ouro. Se ela vier, ótimo; e se não, estou satisfeito por ter alcancei os meus objectivos e… agora tenho outros neste clube. Viemos aqui para isso, para ajudar o clube a conquistar títulos e a nível pessoal também estou a pensar nisso”.

Agora você pode assistir Messi na MLS com a Apple

Então, a Copa do Mundo do Catar já satisfez o camisa 10 com títulos… mas se chegar esta oitava Bola de Ouro, será bem-vinda.

Os organizadores esperavam Messi chegar a Paris nas primeiras horas desta manhã, seja em voo regular de Miami ou em avião particular com seu círculo mais próximo.

Messi será o centro das atenções, como quase sempre é, embora em outras ocasiões tenha dividido os holofotes com estrelas como Cristiano Ronaldo.

Leo Messi canta Ed Sheeran com seus filhos Mateo e CiroParker Johnson

Hoje ele vai brilhar ao lado Jude Bellingham (Troféu Kopa) e Aitana Bonmati (Bola de Ouro Feminina), jovens que olham para a estrela argentina como uma referência a ser admirada, além das cores.

Em MessiNa comitiva, cada Bola de Ouro é comemorada com mais entusiasmo que a anterior, pois se sabe que no mundo profissional vencer atrás de vencer é a coisa mais complicada de se fazer.

É por isso que esta oitava Bola de Ouro seria recebida com mais entusiasmo pelos Messiapesar das palavras que ele nos disse em agosto.