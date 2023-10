A menor MOEDA brasileira surpreende; venda e fature!

O ato de encontrar um tesouro parece um sonho muito distante para boa parte dos brasileiros. Tal atividade é mais comum de ser vista em filmes, seriados ou mesmo em livros de fantasia. O que a grande maioria das pessoas não sabem, é que encontrar estes presentes pode ser algo mais comum e real do que se imagina. Estamos falando de moedas raras.

De acordo com especialistas, o Brasil conta com um grande acervo de moedas raras em circulação neste momento. Parte delas não tem mais valor monetário, já que são muito antigas. Mas também existem peças raras e valiosas que ainda estão em circulação e que podem ser passadas no troco, sem que as pessoas saibam do seu real valor.

A moeda de 1 centavo

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre a moeda de 1 centavo do ano de 1979. Esta é uma peça muito rara, que conta com poucas peças em circulação pelo país, mas que ainda conta com um valor baixo, em comparação com outras. Isso ocorre porque ela conta com uma demanda baixa, já que é pouco conhecida.

Uma curiosidade sobre esta peça é que ela é a menor moeda já produzida no Brasil. São apenas 14 milímetros de diâmetro. Quando foi lançada, ela ficou conhecida como sojinha. O nome se tornou popular porque no anverso da peça, existe a representação de um pé de soja.

Do lado reverso, a moeda conta com o número 1, e a inscrição centavo. Também deste lado, é possível ver a inscrição do ano de lançamento da peça, que como dito é 1979.

Quantas moedas entraram em circulação

Como dito, nós estamos falando aqui de uma moeda rara. Isso porque na época em que ela foi lançada apenas cerca de 100 mil unidades foram colocadas nas ruas. Com o passar das décadas, é natural que boa parte delas já esteja muita desgastada, e não tenha mais valor de revenda.



Na prática, isso significa que neste momento, a quantidade exata de moedas de 1 centavo do ano de 1979 em circulação é ainda menor, o que faz com que esta peça seja considerada ainda mais rara hoje.

Quanto vale hoje?

Mesmo que a baixa procura e demanda façam esta moeda valer menos do que esperado, o fato é que uma peça destas pode fazer uma diferença importante no final do mês para vários brasileiros. Abaixo, você pode conferir os valores atualizados cobrados por esta peça considerando o catálogo de 2023/2024.

MDC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 120 R$ 150

1 centavo de 1997

Outra peça que também pode valer um bom dinheiro é a moeda de 1 centavo do ano de 1997. Trata-se de um dos principais itens de desejo de colecionadores em todo o mundo. Vários deles até mesmo acreditam que não existe mais a possibilidade de encontrar estas peças, já que elas são consideradas muito raras neste ano de 2023.

Ao contrário do que muita gente pensa, esta moeda de 1 centavo do ano de 1997 ainda está em circulação, ou seja, ela ainda tem valor monetário. De acordo com informações do Banco Central (BC), se você encontrar esta peça, pode usá-la no comércio normalmente, e o comerciante não pode se negar a receber.

Mas nem todas as moedas de 1 centavo do ano de 1997 são raras. Para que você consiga um bom dinheiro com o item, é necessário identificar se ela tem uma falha específica. Trata-se do reverso invertido.

Para saber se a sua peça conta com esta anomalia, basta segurar o lado da efígie na posição correta. Logo depois, basta girar a moeda de baixo para cima. Caso o número 1 esteja com a cabeça para baixo, a sua moeda tem o reverso invertido. Mas se o número 1 se manteve na posição normal, não se trata de uma peça rara.

Considerando o catálogo atualizado de 2024, listamos abaixo qual é o valor da moeda rara com o erro do reverso invertido:

Moeda de 1 centavo de 1997 com reverso invertido: R$ 150;

Moeda de 1 centavo de 1997 com reverso horizontal: R$ 70.