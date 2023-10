A moeda de 50 centavos que pode render mais de R$ 2 mil. Confira detalhes

Enquanto você está lendo este artigo, milhares de brasileiros estão procurando por moedas. Isso mesmo! Algumas destas peças metálicas podem ser muito valiosas. Encontrar algum destes itens pode fazer a diferença para vários brasileiros no final do mês. E para além do valor em dinheiro, tais peças também carregam um alto valor histórico e cultural.

Estes colecionadores são conhecidos como numismatas. Eles são especialistas neste tipo de trabalho, e podem conseguir muito dinheiro com uma aparente simples coleção. A boa notícia, aliás, é que qualquer pessoa pode encontrar moedas valiosas e conseguir ganhar um saldo extra no final do mês com elas.

Variação dos preços

Cada moeda rara pode ter um valor diferente, e a definição deste patamar de pagamentos depende necessariamente de uma série de pontos. Um deles, por exemplo, é o ano de emissão. Quanto mais antiga é a moeda, mais chance de a mesma ser mais rara, o que pode fazer o valor ser elevado.

Outro ponto que pode elevar os preços de uma moeda rara são os chamados erros de cunhagem. Estamos falando de situações como falhas de impressão, letras invertidas, ou até mesmo desalinhadas que também podem fazer com que o valor seja elevado.

Uma moeda também pode valer mais se estiver em bom estado de conservação. Se você encontrar uma moeda rara em situação de flor de cunho, ou seja, quando ela não tem nenhum sinal de circulação e está intacta, certamente você poderá receber uma pequena fortuna.

A moeda rara de 50 centavos

Neste artigo em especial, vamos falar sobre uma das moedas que está causando um frisson entre os colecionadores. Estamos falando da moeda de 50 centavos do ano de 1970.

Trata-se de uma moeda rara com erro de cunho. A depender do estado de conservação do item, o cidadão poderá receber algo entre R$ 400 e R$ 2 mil. Em alguns casos, a moeda pode até ultrapassar este valor, se a mesma peça contar com mais de um erro.



Você também pode gostar:

O erro de cunho neste caso é chamado como Batida Dupla, e acontece quando a moeda não é ejetada após cunhagem no disco da prensa e acaba sofrendo uma nova pancada no cunho. Esta nova projeção pode ser rotacionada ou deslocada em comparação com a primeira.

Rainha Elizabeth

Como dito, as moedas valiosas podem ter um valor maior ou menor a depender da história de cada uma deles. Por vezes, um acontecimento histórico tem potencial de fazer com que aquele item passe a valer mais.

A morte da rainha Elizabeth 2ª, por exemplo, pode ser considerado um destes eventos. De acordo com analistas, o fim do reinado mais longevo da história da Inglaterra está mexendo com a sociedade numismática brasileira, que está vendo os preços das libras esterlinas dispararem.

Tais moedas, que antes eram vendidas por algo em torno de R$ 15, podem ser negociadas agora a R$ 2.100 depois da morte da monarca.

“Há um interesse maior dos colecionadores por moedas raras da rainha Elizabeth. A procura por elas, que antes era de cerca de 10 a 15 pedidos por semana, chega a até 80 interessados”, disse o numismata Armando de Alencar Aperta, em entrevista ao portal Uol.

Mas há quem diga que o boom do valor da libra esterlina com o rosto a rainha Elizabeth 2ª não vai durar por muito tempo. “Essas moedas não valem R$ 2.000. Daqui a alguns dias, as pessoas vão esquecer e vão querer a nova moeda do rei Charles”, seguiu Armando Aperta.

Assim, se você tem alguma libra esterlina guardada na sua casa, a dica é vender o item neste momento, e não deixar para depois. Afinal de contas, há uma grande chance de o interesse pela rainha Elizabeth cair, e as suas moedas também.