A moeda de R$ 1 não muito antiga que pode te fazer ganhar R$ 200

Quanto você daria por uma moeda de 1 real? A pergunta pode parecer um pouco confusa, mas acredite. Algumas pessoas são capazes de pagar valores altos por moedas raras ou até mesmo comemorativas. Assim, a dica é procurar na sua casa para saber se você não tem algum item que possa ajudar as pagar as suas contas no final do mês.

De acordo com especialistas, algumas moedas podem ter valores maiores do que elas aparentam, mas não são todas. Alguns fatores devem ser analisados para esta indicação. Entre eles podemos citar a edição comemorativa, a baixa tiragem, o ano e o contexto histórico da distribuição e até mesmo o erro na hora da confecção.

Qual o valor

Informações do TikTok RNF Coleções, a moeda de R$ 1 confeccionada em 2022 e que conta com algum defeito. Nestes casos, a peça, aparentemente comum, poderá ser vendida por até R$ 200 a depender do erro. Veja abaixo alguns casos:

Caso a sua moeda de R$ 1 de 2022 tenha uma data vazada, o cidadão poderá vender a peça por algo entre R$ 20 e RR$ 60.

Reverso horizontal à direita

Outro tipo de erro que pode gerar um ganho para o cidadão é o reverso horizontal à direita. Neste caso, o catálogo de especialistas indica que a peça poderia ser vendida por até R$ 120.



Mas a moeda de R$ 1 do ano de 2022 mais procurada é mesmo aquela de conta com um reverso invertido. Quando você encontrar uma peça como esta, saiba que você pode faturar até R$ 200.

Outros casos

Mas se engana quem pensa que esta é a única moeda valiosa em circulação pelas ruas do Brasil. De acordo com especialistas, existem vários casos de níqueis já lançados que podem valer patamares maiores, e até pequenas fortunas a depender do grau de raridade da peça e também do seu estado de conservação.

Veja alguns exemplos abaixo:

Moeda 1 real do Beija-Flor com ERRO de reverso invertido;

Moeda 1 real comemorativa 50 Anos do Banco Central com ERRO reverso invertido;

Moeda 1 real comemorativa 40 Anos do Banco Central com ERRO reverso invertido;

Moeda 1 real do Juscelino Kubitschek com ERRO reverso invertido.

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.

Também existe a opção de vender a moeda rara em sites como Ebay, Mercado Livre e Enjoei. Neste caso, também é importante que o cidadão tenha uma noção do valor do níquel que ele encontrou para vender a peça a um preço minimamente justo. Nas duas primeiras opções, aliás, o indivíduo conseguirá vender com mais facilidade para o público internacional.

Neste sentido, caso o cidadão decida vender a sua moeda para um comprador estrangeiro, é importante verificar o histórico de compras deste colecionador no site de vendas. A ideia é evitar ao máximo as chances de ser vítima de um golpe neste momento.