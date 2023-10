A morte de Tupac confirmada com imagens chocantes nunca antes vistas, esmagando teorias da conspiração

A morte de Tupac Shakur foi agora confirmada após a divulgação de imagens horríveis do falecido rapper depois que ele foi baleado na infame noite de Las Vegas. Isso põe fim às teorias da conspiração que afirmavam que ele ainda estava vivo.

Embora decidimos não postar a foto horríveluma rápida pesquisa online mostrará aos leitores o que o júri viu antes de indiciar Keefe D pelo assassinato do rapper.

Os momentos finais de Tupac Shakur antes do vídeo do assassinatoMarca English

Os promotores viram as fotos horríveis de Tupac Shakur

A imagem perturbadora mostra o corpo de Tupac depois que ele foi baleado, incluindo as cicatrizes de quando os médicos tentaram retirar as balas após o ataque de 7 de setembro de 1996, relacionado a uma pequena briga com membros de gangues rivais de Los Angeles.

Durante o grande júri, os promotores enfrentaram de frente as teorias da conspiração de que Tupac estava vivo, rejeitando todas as teorias que alguns afirmam ser o rapper realmente fingiu sua própria morte e ainda estava vivo. Alguns conspiradores apontaram para o álbum Makaveli, um álbum póstumo que alguns interpretaram como uma mensagem clara de que ele ainda estava vivo.

Os momentos finais de Tupac antes de ser baleado foram mostrados a um grande júri como prova. Foram os promotores que anunciaram a acusação logo depois que Davis foi preso em Henderson, Nevada. O vídeo foi obtido por KLAS, uma briga que acontece tanto como fundador de Tupac quanto da Death Row Records Cavaleiro Suge estão deixando o MGM Grand após o infame Mike Tyson lutar.

Keefe D foi preso em conexão com o assassinato de Tupac Shakur

Keefe D. lançou um livro de memórias onde ele se incriminou como participante do ataque a Tupac e Suge Knight “Como dois carneiros se chocando, Suge e eu nos olhamos nos olhos….Sem troca de palavras, o tempo de conversa já passou, a merda estava prestes a acontecer. Os próximos segundos aconteceram tão rapidamente…

“O primeiro tiro atingiu Suge na cabeça. Achei que o filho da puta estava morto. Ouvi histórias de que Suge supostamente usou Tupac como escudo quando as balas começaram a voar. Mas isso são besteiras. Suge já estava ferido. À medida que as balas continuavam voando, abaixei-me para não ser atingido.