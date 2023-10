A namorada de Adam Johnson compartilha uma mensagem trágica enquanto a polícia investiga o ‘acidente estranho’ do ex-NHLer

ADam Johnson, que costumava jogar pelo Pittsburgh Penguins, sofreu uma lesão mortal no pescoço enquanto jogava durante o fim de semana, enquanto sua namorada compartilha mensagens comoventes sobre a situação que seu time está reconhecendo como um “acidente estranho”.

Ryan Wolf compartilhou uma mensagem sincera nas redes sociais

Muitos fãs da NHL enviaram suas condolências, incluindo Ryan Wolf, sua namorada que estava lá quando o acidente aconteceu.

Wolf usou as redes sociais para compartilhar com os fãs do jogador suas condolências na segunda-feira, “Meu doce anjo, sentirei sua falta para sempre e te amarei sempre.”

Johnson tinha apenas 29 anos quando, enquanto estava no gelo, um jogador do time adversário colidiu com ele e a lâmina do patim do time adversário cortou seu pescoço.

Enquanto isso, os Nottingham Panthers enviaram um comunicado na manhã de domingo sobre a situação “Os Nottingham Panthers estão verdadeiramente arrasados ​​ao anunciar que Adam Johnson faleceu tragicamente após um estranho acidente no jogo em Sheffield na noite passada.“.

A declaração continuou: “Os Panteras gostariam de enviar nossos pensamentos e condolências à família de Adam, seu parceiro e todos os seus amigos neste momento extremamente difícil. Todos no clube, incluindo jogadores, funcionários, dirigentes e proprietários, estão com o coração partido com a notícia do falecimento de Adam.”

Segundo o The Sun, a namorada dele estava na arena quando o acidente aconteceu e correu para o gelo após a lesão.

A Polícia de South Yorkshire divulgou um comunicado sobre o incidente: “Nossos policiais permanecem no local realizando investigações e nossa investigação sobre as circunstâncias que cercam o incidente continua em andamento.“,

“Gostaríamos de encorajar o público a evitar especulações sobre o incidente enquanto continuamos nossas investigações.” A declaração concluiu.

Um momento de silêncio foi mantido em memória de Adam Johnson no Calgary Flames da NHL x Edmonton Oilers no domingo.