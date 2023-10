A NBA se curva aos 49 pontos de Doncic contra o Nets: é a coisa mais incrível que vimos

Luka Doncic é o nome mais quente no início da temporada regular da NBA. Dele Dallas Mavericks tem duas vitórias em dois jogos e o esloveno é o líder com determinação e magia nos minutos finais. Ele nocauteou o Redes do Brooklyn (125-120) em um confronto alucinante que venceu com nove arremessos de três pontos, 49 pontos, 10 rebotes, 7 assistências e nenhuma virada.

A fera chega a ver seus rivais no início da nova campanha com a ‘glória’ entre as sobrancelhas.

O NBA está zumbindo depois Doncicúltimo show de. “Nove cestas de três pontos, quatro seguidas. Cada uma ganha dificuldade progressivamente. Algo especial do superastro”, relata a própria liga em suas contas oficiais. Doncic foi isso, literalmente. Especialista em arremessos difíceis com sua cesta 120-120 como grande momento.

Alguns chamam isso de magia, outros de talento natural. Sim. Mas Doncic é honesto e diz que não tem ideia de como conseguiu montar a cena.

“Vi que faltavam dois ou três segundos para a posse de bola. Achei melhor tocar no aro para pegar o rebote… Não sei como consegui fazer isso”, contou.

Veja o ponto de vista de Victor Wambanyama com seus 7,4 pés de alturaRoberto Ortega

Numericamente, Doncic deixa na mesa recordes galácticos em dois jogos. Ele teve média de 41 pontos, 11,5 rebotes e 8 assistências. E o mais importante, a eficácia no chute: 58% de campo e 48% na faixa de três pontos, mostrando sua habilidade cada vez que acerta o chute. E vencendo nos momentos decisivos, com os 14 pontos no último quarto contra o Redes sendo o destaque.

Todo mundo enlouquece. “É a coisa mais alucinante que já vi na minha vida… e precisamos disso”, cedeu Marcos Cubanoproprietário do Mavs. Ou, como diz a própria NBA, “The Wiz Luka. O que mais você precisa?”. Ele começou seu ano da besta.

Dois-zero, dois shows.