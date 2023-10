A nova paixão de Dak Prescott, Sarah Jane Ramos, comemora a última vitória dos Cowboys no Instagram

O quarterback do Dallas Cowboys, Dak Prescott, parece ter encontrou o amor novamente, e desta vez, é com 29 anos beleza Sarah Jane Ramos.

Enquanto Dak manteve sua vida pessoal relativamente privada, Sarah Jane As postagens do Instagram contam uma história diferente.

Baseado em ensolarado Baía de Tampa, Flóridao impressionante influenciador tem causado sucesso dentro e fora do campo.

Quem é Sara Jane?

Ramosa Universidade Estadual da Flórida ex-aluno, teve uma carreira diversificada.

Seu currículo inclui passagens pelo Urban Outfitters, um bar e churrascaria local, e trabalho nas indústrias de design e destilados.

Atualmente é especialista em vinhos e bebidas espirituosas representando Deve Hennessy e a CEO e fundador da SJ Designs.

Além do sucesso profissional, Ramos é Certificado em RCP e participa ativamente de trabalhos voluntários, inclusive cuidando de pacientes e seus familiares na fase final de vida. Ela também está profundamente envolvida com um evento anual sem fins lucrativos que beneficia o Centro de Câncer Infantil em Tampa.

Sarah mostra apoio a Dak

Este passado Domingoos Cowboys entregaram um retumbante 38-3 vitória sobre o New England Patriots.

Em meio à emoção do jogo, Sarah Jane Ramos recorreu às redes sociais para expressar seu orgulho por ela Vaqueiro.

A influenciadora enviou uma foto com Dak Prescott em sua história no Instagram, com a legenda “Orgulho do meu Cowboy”.

O relacionamento do casal parece estar florescendo enquanto eles torcem pelo Vaqueiros juntos, e Ramos a viu Instagram seguintes crescem de forma constante desde que abriu o capital com Prescott.

Com um recorde de 3-1 nesta temporada, o Vaqueiros parecem fortes e Dak e Sara Jane parecem estar surfando nessa onda de sucesso juntos.

Enquanto eles se preparam para enfrentar o San Francisco 49ers em Futebol de domingo à noite em Semana 5os fãs não podem deixar de se perguntar que outras surpresas esta temporada da NFL pode trazer Prescottdentro e fora do campo.