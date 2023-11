A partir de 7 de novembro, Junta Militar de Penedo funcionará no prédio da Central Já

A Prefeitura de Penedo, visando aprimorar e facilitar o acesso da população aos serviços da Junta Militar, informa que acontecerá alteração no local de atendimento. A partir da próxima terça-feira, 07 de novembro, a Junta Militar passará a atender no prédio da Central Já, localizado na Avenida Floriano Peixoto, 120, Centro Histórico. O horário de funcionamento será das 8h às 13h30, de segunda à sexta-feira.

Com a mudança, busca-se oferecer um atendimento mais eficiente e ágil para todos os cidadãos. Para realizar o atendimento, é preciso agendar o horário, através do site: https://agendamento.seplag.al.gov.br.

O Prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, ressalta a importância dessa mudança, reforçando o compromisso da gestão municipal em continuamente buscar melhorias nos serviços prestados à população.

“Essa alteração no local de atendimento da Junta Militar é mais um passo em nossa jornada para proporcionar serviços públicos de qualidade e facilmente acessíveis a todos os penedenses”, afirma Ronaldo Lopes.

A Junta Militar é responsável por diversos serviços relacionados ao Serviço Militar, incluindo a emissão de documentos como Alistamento Militar, Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), Certificado de Isenção (CI), entre outros. Para a realização desses serviços, é necessário apresentar documentação específica, que pode variar de acordo com o procedimento desejado.

Pedro Soares Neto, Chefe do Gabinete Civil, destaca os benefícios da mudança para a Central Já. “O serviço militar é obrigatório para todos os jovens de uma cidade. Penedo é um dos poucos municípios de Alagoas que possui uma junta de serviço militar local, inclusive com Tiro de Guerra. Atendê-los na Central Já garante que serão atendidos com horário marcado, em uma sequência de agendamentos, sem a necessidade de enfrentar filas. Além disso, a Central Já oferece vários outros serviços e esse é o nosso objetivo, atender cada vez melhor o cidadão”, explica Pedro Soares Neto.

A Prefeitura de Penedo reforça o convite à população para utilizar a nova plataforma de agendamentos do Já e aproveite a comodidade e eficiência dos serviços oferecidos na nova sede da Junta Militar.

Fagner Honorato/SECOM-PMP