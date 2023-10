A piloto de corrida Christy Georges-Barnett ganha mais de US$ 1 milhão no caça-níqueis Vegas

Piloto de corrida Christy Georges-Barnett transformou US$ 25 em mais de um milhão de dólares em uma máquina caça-níqueis de Las Vegas… e sua reação ao grande sucesso foi impagável!!

O homem de 63 anos – que atualmente corre em USRA Dirt Mods e Super Trucks – ganhou o jackpot no início desta semana no famoso Caesars Palace em Las Vegas.

O hotel e cassino de luxo compartilhou um vídeo TikTok de um espectador no momento em que Barnett ficou histérica … mostrando-a gritando: “É um milhão de dólares” na máquina caça-níqueis.

A multidão ficou em completo choque… e a câmera deu um zoom na máquina para garantir que os espectadores pudessem ver claramente que o prêmio vencedor era superior a US$ 1,18 milhão.

Aliás, Christy é uma das melhores corredoras do mundo… e sua necessidade de velocidade disparou depois que ela decidiu comprar uma bicicleta suja quando tinha apenas 20 anos.

Desde então, ela se tornou 4 vezes campeã do Dirt Track Pro Stock Track, 4 vezes campeã do Open Wheel Dirt Modified Track, 2 vezes campeã do Flat Track de 3 rodas (250cc) e a lista continua.