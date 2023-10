A polícia encontra medicamentos prescritos na casa de Matthew Perry, resultados da autópsia pendentes

Pmedicamentos prescritos foram descobertos no falecido ator Matthew Perry casa após seu trágico falecimento, um aplicação da lei fonte revelou.

TMZ relatou em Domingo que nenhuma droga ilegal foi encontrada em sua residência, mas vários medicamentos prescritos foram recuperados após o antigo “Amigos” Star foi encontrado morto em sua banheira de hidromassagem.

Os medicamentos em questão incluem antidepressivos, ansiolíticos medicamentos e um medicamento usado para controlar Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

DPOC engloba doenças que obstruem o fluxo aéreo, levando a dificuldades respiratórias. Notavelmente, Perada já havia admitido ser fumante de longa data, e fumar é um fator de risco comum para DPOCque pode se manifestar como enfisema ou bronquite crônica.

Os eventos que levaram à morte de Matthew

No dia do seu falecimento, o “Todas as nove jardas” ator estava jogando pickleball no Clube do Condado de Rivera perto dele Paliçadas do Pacífico residência por duas horas.

Ao voltar para casa, ele solicitou seu assistente para pegar um novo Iphone e óculos graduados para ele. Duas horas depois, Perry assistente o encontrou sem resposta em sua jacuzzi e ligou 911.

Enquanto o circunstâncias exatas em torno de seu falecimento permanecem sob investigação, um breve Clipe de áudio de 16 segundos do despacho 911 revelou um homem dizendo “resgate 23” e mencionando “afogamento,” com a maior parte do áudio apitando.

O Médico legista do condado de Los Angeles está definido para realizar um autópsia para verificar a presença de qualquer droga em seu sistema no momento da morte. No entanto, pode demorar vários meses até que os resultados são conhecidos.

Perry teve várias passagens pela reabilitação

Mateus Perry foi sincero sobre sua luta contínua contra o vício. Certa vez, ele expressou seu medo de morrer devido a seus problemas de dependência, afirmando: “Não fiquei sóbrio porque tive vontade. Fiquei sóbrio porque estava preocupado em morrer no dia seguinte.”

Sua luta incluiu um vício em Vicodinque começou após um acidente de jet ski em 1997levando-o a consumir até 55 comprimidos diário. Perada entrou na reabilitação pela primeira vez logo após o acidente.

Em 2001, ele procurou tratamento de reabilitação novamente, descrevendo a estadia de dois meses como um ponto de viragem pessoal. Em 2022, Perry revelou que havia passado quase US$ 10 milhões em suas tentativas de alcançar a sobriedade ao longo dos anos.

Perada revelado, “Tudo fica claro por uma fração de segundo. Eu percebo, preciso salvar eu mesmo. Peguei o telefone e liguei para as pessoas que estavam dispostas a me ajude.”