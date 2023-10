A primeira aparição pública de Sandra Bullock após o trágico falecimento do parceiro, de mãos dadas com a filha

Aatriz Sandra Bullock foi recentemente vista em Los Angeles pela primeira vez desde a morte de seu parceiro de longa data, Bryan Randall, em agosto. A estrela de “Blind Side” foi vista andando de mãos dadas com sua filha, Láe seu guarda-costas, Peter Weireter. A dupla mãe e filha parecia estar de bom humor durante todo o passeio.

Bullock manteve seu visual casual, mas chique, com uma camiseta branca de gola redonda, calça preta, faixa preta, casaco bege e tênis branco. Bullock e Randall estavam juntos há vários anos antes de sua morte. Ele morreu após uma batalha secreta de três anos contra a ELA.

Sua família compartilhou em 7 de agosto: “Bryan escolheu cedo manter sua jornada com ELA privada e aqueles de nós que cuidavam dele fizeram o possível para honrar seu pedido”. Bullock ainda não abordou publicamente a trágica perda de seu parceiro. No entanto, uma fonte disse à People, três semanas após sua morte, que ela está “grata” pelo apoio que recebeu.

“Foi muito importante para ela que, quando ela e sua família fizeram a declaração inicial sobre o falecimento de Bryan, aqueles que estiveram nesta jornada com ela e Bryan, desde o início, foram reconhecidos – com o Healey Center no Mass General liderando o caminho, “, disse uma fonte.

Eles se conheceram em 2015

Irmã de Bullock, Gesine Bullock-Prado, elogiou-a por ser uma zeladora “incrível” que “montou” uma equipe para cuidar de Randall ao longo dos anos. Fontes disseram exclusivamente ao Page Six que Bullock até colocou sua carreira em Hollywood em pausa para ajudá-lo.

A vencedora do Oscar conheceu Randall em 2015, quando ele fotografou a festa de aniversário de seu filho. Eles fizeram sua estreia no tapete vermelho dois meses depois e foram fotografados várias vezes desde então. Randall ajudou Bullock a criar seus dois filhos, além de ser co-pai de sua filha adulta, Skylar, de um relacionamento anterior.

Apesar da perda trágica, Boi conseguiu encontrar alguma positividade na situação. De acordo com a fonte que conversou com a People, ela “viu a incrível manifestação de apoio à pesquisa de ELA desde a morte de Bryan”. As doações para ELA aumentaram 500% após sua morte. “Ela está muito grata a todos aqueles que doaram e está feliz porque de algo tão doloroso surgiu algo tão positivo para os outros”, compartilhou a fonte.