A prioridade número 1 de Travis Kelce são os Kansas City Chiefs, apesar do romance com Taylor Swift

Cao contrário da opinião popular e da crença de todos os fãs de Taylor Swift, Travis Kelce tem o Chefes de Kansas City como sua prioridade número 1. Qualquer pessoa que comece a namorar um atleta profissional deve saber que o mais importante para ele é a carreira. Se não conseguem lidar com isso, os relacionamentos tendem a não durar muito. Embora haja um sentimento geral de que Travis Kelce provavelmente está se distraindo com seu relacionamento com Taylor Swift, um relatório recente diz o contrário. De acordo com a People, uma fonte próxima a Kelce falou com eles sobre as atuais principais prioridades do TE do Kansas City Chiefs. O que mais pode preocupar Swifties é que esta fonte afirma que a relação entre Swift e Kelce não é nada muito séria.

Onde estava Taylor? Travis Kelce segue sozinho ao deixar o jogo SNFParker Johnson

A principal prioridade de Travis Kelce é a equipe

Este relato de uma fonte próxima à estrela do Chiefs está convencido de que ele tem o Kansas City Chiefs como sua principal prioridade. O problema é que Taylor Swift pode não ficar feliz com isso, principalmente se ela não entende como é namorar um atleta profissional. De acordo com esta reportagem, os dois ainda estão se conhecendo e simplesmente saindo no momento. No entanto, ver Taylor passar um tempo com a mãe de Travis Kelce não parece nada sério. No domingo passado, Swift assistiu ao jogo dos Chiefs contra o New York Jets apenas uma semana depois de ir ao Arrowhead Stadium para assistir Travis jogar pela primeira vez.

Ao lado Taylor Swift, outras celebridades como Blake Lively, Ryan Reynolds e Hugh Jackman compareceu ao jogo para assistir ao jogo dos Chiefs e dos Jets. No entanto, Swift se uniu a Donna Kelce durante este jogo mais uma vez. Mais cedo no mesmo dia, Travis Kelce foi flagrado saindo do apartamento do cantor em Nova York depois de aparentemente passar a noite lá. Se Taylor Swift conseguir entender que ela não é a principal prioridade de Travis Kelce, há uma boa chance de que esse relacionamento floresça. Porque se eles de alguma forma não terminassem bem e se separassem, Travis Kelce poderia colocar todos os Swifties contra ele.