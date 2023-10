A propriedade mais cara da história a ser construída em Palm Beach, Flórida… Um bilhão de dólares!

Ken Griffin está supervisionando a construção da casa mais cara da história. O gestor bilionário de fundos de hedge decidiu enriquecer a já espetacular paisagem de Palm Beach, Flórida, com uma das construções mais ambiciosas de todos os tempos.

Grifoque em outubro de 2023 vale US$ 34,18 bilhões tornando-o a 38ª pessoa mais rica do mundo, planeja investir cerca de US$ 400 milhões na construção de um enorme estado de luxo com um valor que poderá valer até US$ 1 bilhão depois de concluído.

Esta é a aparência do projeto imobiliário mais caro do mundo depois de concluído

O local cobre uma área de 20 acres de algumas das melhores e mais desejáveis ​​terras de Palm Beach e, uma vez concluído, levará o portfólio de terras da Griffin para 47 acres.

Nos últimos anos, o magnata imobiliário e CEO da empresa gestora de investimentos Citadel construiu uma propriedade de luxo em 27 acres, tomando sua propriedade valor do portfólio para cerca de US$ 1 bilhão.

A nova construção ocorrerá a menos de 800 metros de “Linha dos bilionários”, oficialmente conhecido como South Ocean Boulevard.

“A grande maioria das propriedades que Ken possui está no sul da Flórida. Imóveis em Palm Beach estão entre os mais valiosos do mundo por causa das políticas pró-crescimento e pró-negócios votadas pelos cidadãos da Flórida”, explicou um dos porta-vozes de Griffin ao New York Post.