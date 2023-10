A que horas é a cerimônia de premiação da Bola de Ouro de 2023 e onde você pode assisti-la nos EUA?

TA Bola de Ouro, um dos prêmios mais cobiçados do futebol mundial, está prestes a ser entregue em 2023.

Este prestigioso prêmio concedido pela revista France Football é concedido anualmente ao melhor jogador da temporada anterior.

Todos os anos, a expectativa em torno de quem vai vencer é intrigante, e a edição de 2023 não foge à regra. Lionel Messi é o favorito para vencer pela oitava vez na carreira, o que seria um feito recorde.

No ano passado, o ex-atacante do Real Madrid Karim Benzema conquistou o prêmio, consolidando-se como um dos melhores centroavantes do mundo, mas desta vez não aparece entre os favoritos.

Todos os olhos estão voltados para o jogador que dominou a Bola de Ouro na última década: Lionel Messi.

Destaques do tapete vermelho da Bola de Ouro 2022PA

O argentino, considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos, é o favorito para vencer depois de catapultar o seu país para a glória na Copa do Mundo da FIFA em dezembro passado, pela primeira vez desde 1986.

Ao longo de sua ilustre carreira, Messi ganhou o prestigioso prêmio sete vezes e é mais uma vez o provável vencedor, à frente de nomes como Erling Haaland e Mohamed Salah.

O anúncio do vencedor da Bola de Ouro acontecerá no Théâtre du Chatelet, em Paris, na segunda-feira, 30 de outubro.

É um evento que atrai a atenção de fãs de futebol em todo o mundo e milhões de pessoas aguardam ansiosamente para conhecer o melhor jogador de futebol do ano e celebrar as suas conquistas no desporto.

A que horas começa a cerimônia de premiação da Bola de Ouro 2023?

A Gala da Bola de Ouro de 2023 começará às 14h ET, 11h PT.

Onde posso assistir ao Prêmio Ballon d’Or 2023?

Nos Estados Unidos, os direitos de transmissão são detidos pela Paramount+. O L’Equipe também terá transmissão ao vivo em seu site ou no canal do streamer espanhol Ibai Llanos.

Quando e onde é concedida a Bola de Ouro 2023?

A Bola de Ouro 2023 será entregue na próxima segunda-feira, 30 de outubro, nas categorias masculina e feminina, no Theatre du Chatelet, em Paris.

O Troféu Kopa também será concedido ao melhor jogador com menos de 21 anos, e o Troféu Yashin ao goleiro que mais se destacar.

Lista dos indicados à Bola de Ouro 2023



Prêmio Masculino:

* Se Guardiol

*Jamal Musiala

*André Onan

*Carim Benzema

*Mohamed Salah

* Bukayo Saka

*Kevin De Bruyne

* Jude Bellingham

* Cor Randal

* Bernardo Silva

* Khvicha Kvaratskhelia

* Nicol Barella

* Emiliano Martínez

* Rben Dias

*Erling Haaland

*Martin Odegaard

* Ilkay Gndogan

* Yassine Bounou

*Julin Alvarez

*Vinicius Jr.

* Rodri

*Antoine Griezmann

* Lionel Messi

* Lautaro Martínez

*Roberto Lewandowski

*Kim Min Jae

*Luka Modric

* Kylian Mbappé

*Victor Osimhen

*Vincius Jr.

Prêmio feminino:

*Yui Hasegawa

*Alexandra Popp

*Aitana Bonmat

*Guro Reiten

*Ewa Pajor

* Patrícia Guijarro

* Debinha

*Sam Kerr

*Daphne Van Domselaar

* Lena Oberdorf

*Hinta Miyazawa

* Millie Brilhante

* Salma Paralluelo

*Sophia Smith

* Hayley Raso

*Amanda Ilestedt

* Geórgia Stanway

*Olga Carmona

*Fridolina Rolfe

* Rachel Daly

*Alba Redondo

*Linda Caicedo

*Kadidiatou Diani

* Khadija Shaw

*Mapi Leon

*Maria Earps

* Asisat Oshoala

* Wendie Renard

*Katie McCabe

* Jill Roord