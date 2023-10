A que horas é Diamondbacks vs Rangers e como assistir ao jogo 1 da World Series?

TArizona Diamondbacks e Texas Rangers jogarão a primeira partida da World Series de 2023 nesta sexta-feira, 27 de outubro, no Globe Life Field, casa dos Texans, time que representa a Liga Americana.

Em um clássico de outono inédito, o Diamantes estão buscando seu segundo título da MLB depois de derrotar o New York Yankees em 2001, após sete jogos dramáticos.

Enquanto o guardas procuram vencer pela primeira vez nos Majors depois de perderem a World Series de 2010 e 2011 para o San Francisco Giants e St.respectivamente.

Zac Gallen (17-9, 3,47) para Arizona e Nathan Eovaldi (12-5, 3,63) para o Texas iniciará o Jogo 1 do Fall Classic.

A que horas começa o jogo 1 da World Series?

O playball está agendado para 20h05 ET (17h05 WST) entre os campeões da Liga Americana (Texas) e os campeões da Liga Nacional (Arizona).

O Globe Life Field, casa dos Rangers, receberá os dois primeiros jogos desta World Series, local que já sabe o que é receber o Fall Classic, pois foi nesse parque que os Los Angeles Dodgers conquistaram o título da temporada 2020 ao derrotar o Raios de Tampa Bayna temporada encurtada pela pandemia de Covid-19.

Onde assistir ao jogo 1 da World Series?

Nos Estados Unidos, o jogo será transmitido pela Fox a partir das 20h ET, enquanto a prévia do pré-jogo começará uma hora antes da voz do Playball ser cantada.

O vencedor da World Series se tornará a oitava franquia a conquistar o título da MLB ao chegar à pós-temporada como time wild card desde 1997.