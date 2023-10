A queda de Foster Moreau custa o TD empatado do Saints, eles caem para os Jaguars na TNF

Travis Etienne correu para dois touchdowns, Oluokun Foyesade retornou uma interceptação para um placar, e o touchdown de 44 jardas de Christian Kirk após uma recepção curta pelo meio levou o Jacksonville Jaguars à vitória por 31-24 sobre o New Orleans Saints na noite de quinta-feira.

Noite difícil para os da Louisiana Foster Moreau. Que estava indisposto depois de perder uma recepção clara para empatar o jogo faltando segundos para o final do quarto período.

O quarterback do Jaguars, Trevor Lawrence, voltou de uma torção no joelho que o forçou a sair dos minutos finais da vitória sobre Indianápolis no domingo e acabou liderando Jacksonville (5-2) com 59 jardas corridas. Ele também completou 20 de 29 passes para 204 jardas e um TD para ajudar os Jags a vencer sua quarta consecutiva e dar Jacksonville seu melhor começo desde a abertura por 5-2 em 2007.

O touchdown de Kirk quebrou o empate faltando 3:08 para o fim. O Saints (3-4) estava em posição de responder quando entrou no Jacksonville 10 no minuto final, mas parou com quatro passes consecutivos incompletos.

Um passe de terceira descida ricocheteou nas mãos do nativo de Nova Orleans Foster Moreau na parte de trás da end zone e um lançamento de cronometragem de quarta descida para Chris Olave ao longo da linha lateral esquerda caiu incompleto, encerrando a tentativa de retorno.

Jacksonville deu ao Saints inúmeras chances de permanecer no jogo, perdendo dois fumbles no primeiro tempo e cometendo vários pênaltis prematuros ao longo do jogo.

Quase voltou para assombrá-los.

O Saints se recuperou de 24-9 para empatar o jogo com touchdowns de Taysom Hill em uma corrida de 1 jarda e quarta descida e Michael Thomas em uma recepção de 17 jardas – esta última seguida pelo passe de Derek Carr para Alvin Kamara para um 2 conversão de pontos.

Carr terminou 33 de 55 para 301 jardas, e New Orleans superou Jacksonville em 407 jardas para 330, mas o Saints novamente lutou para finalizar drives promissores na end zone depois de perder de forma semelhante na semana 6 em Houston.

Depois de praticar de forma limitada esta semana e ser listado como questionável, Lawrence completou cinco de seus primeiros seis passes para 60 jardas e até correu para 9 jardas durante um touchdown de abertura do jogo que terminou com a corrida de 2 jardas de Etienne.

A primeira investida de New Orleans terminou com um field goal de 51 jardas perdido por Blake Grupe. Mas o Saints recuperou a bola quando Kirk foi desbancado pelo cornerback Paulson Adebo após uma recepção de 19 jardas no New Orleans 40. O lado defensivo Carl Granderson, que estava perseguindo a jogada, se recuperou para o New Orleans.

New Orleans marcou três jogadas depois, mas Jacksonville virou novamente quando Tevaughn Campbell, que estava tentando bloquear, colidiu fortemente com o retornador Jamal Agnew quando o chute de Lou Hedley desceu e atingiu as costas de Campbell.

Lonnie Johnson se recuperou para o New Orleans, que empatou no Jaguars 5 e se contentou com o field goal de Grupe.

Etienne se tornou o primeiro jogador na história do Jaguars a correr para dois touchdowns em três jogos consecutivos quando ele correu pela esquerda para um placar de 17 jardas que fez 14-3.

Após a sétima falha na terceira descida do intervalo, o Saints se contentou com outro field goal do Grupe para fazer o 14-6.

Nos minutos finais do intervalo, Jacksonville converteu um chute falso com o apostador Logan Cooke completando um passe de 13 jardas para Tim Jones na quarta para 2, preparando o field goal de 43 jardas de Brandon McManus para uma vantagem de 17-6 no intervalo.

LESÕES

Jaguars: Safety Andre Cisco recebeu atenção em campo no final do terceiro quarto, mas conseguiu sair sozinho.

Santos: Carr pareceu terminar o jogo com dores, mas não ficou imediatamente claro o que o estava incomodando. … Alontae Taylor deixou o jogo brevemente no primeiro quarto com um aparente corte no nariz e voltou para a próxima série.

A SEGUIR

Jaguars: Viaje para Pittsburgh em 29 de outubro.

Santos: Visite Indianápolis em 29 de outubro.